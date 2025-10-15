Logo

Комшије позвале полицију због буке, нису ни слутили шта ће пронаћи у стану

Извор:

Дневник.хр

15.10.2025

11:01

Комшије позвале полицију због буке, нису ни слутили шта ће пронаћи у стану
Фото: Unsplash

Пољакиња Мирела пронађена је у шокантном стању након што су је родитељи наводно држали закључану у малој соби готово тридесет година. Данас има 42 године, а из јавног живота нестала је давне 1998. године, кад јој је било само 15.

Тада су њезини родитељи комшијама рекли да је њихова кћерка нестала и нико годинама није доводио њихову причу у питање. Али, овог је љета полиција открила застрашујућу истину.

Комшије су позвале полицију након што су из стана чули необичне звукове. Кад су полицајци ушли у стан дочекао их је страшан призор.

Мирела је хитно превезена у болницу, гдје су љекари утврдили да јој је здравствено стање тешко те да су је дани дијелили од смрти због тешке инфекције.

Иако је Мирела пронађена још у августу, случај је тек недавно постао познат јавности након што су мјештани покренули хуманитарну акцију за њен опоравак. Већ два мјесеца се налазу у болници због критичног стања.

"Људи који су познавали Мирелу мислили су да је напустила свој дом прије готово 30 година. Нажалост, истина се показала другачијом. Много тога још је непознато, а неке чињенице не могу се открити у овој фази истраге. Једно је сигурно, истина мора изаћи на видјело: зашто је ова млада, здрава 15-годишњакиња престала излазити из куће и нестала без трага. Незамисливо је провести толико времена у једној соби. Она сама каже да никада није видјела како се њен град развија, да је у свему заостала, да је толико тога пропустила. Никада није била код лијечника, није имала особну исказницу, никада није отишла у обичну шетњу или чак на балкон. Никада није била код зубара ни фризера. Коса и зуби су јој у критичном стању, чак угрожавају њезино здравље, па су сада неопходни посјети приватној клиници", рекли су стручњаци.

sudska policija

Мирелина ноћна мора почела је још док је била тинејџерка. Родитељи су је, према тврдњама истражиоца, затворили у малу собу у стану и потпуно је одвојили од вањског свијета. Комшије су пуних 27 година вјеровали њиховој причи да им је кћерка нестала.

Станари су све те године мислили да у стану живи само старији пар. Њезине муке завршиле су тек када су сусједи чули буку и позвали полицију, пише The Sun.

Један од комшија рекао је: "Невјеројатно. Сјећам се Миреле као тинејџерке. Играле смо се испред зграде кад сам посјећивала баку за празнике. А онда је изненада нестала под мистериозним околностима".

Власти су покренуле криминалистичку истрагу.

Још увијек није познато с каквим ће се правним посљедицама суочити Мирелини родитељи, пише Дневник.хр.

