Комшије позвале полицију због буке, нису ни слутили шта ће пронаћи у стану

Извор:
Дневник.хр
15.10.2025
11:01
Коментари:0
Пољакиња Мирела пронађена је у шокантном стању након што су је родитељи наводно држали закључану у малој соби готово тридесет година. Данас има 42 године, а из јавног живота нестала је давне 1998. године, кад јој је било само 15.
Тада су њезини родитељи комшијама рекли да је њихова кћерка нестала и нико годинама није доводио њихову причу у питање. Али, овог је љета полиција открила застрашујућу истину.
Комшије су позвале полицију након што су из стана чули необичне звукове. Кад су полицајци ушли у стан дочекао их је страшан призор.
Мирела је хитно превезена у болницу, гдје су љекари утврдили да јој је здравствено стање тешко те да су је дани дијелили од смрти због тешке инфекције.
Иако је Мирела пронађена још у августу, случај је тек недавно постао познат јавности након што су мјештани покренули хуманитарну акцију за њен опоравак. Већ два мјесеца се налазу у болници због критичног стања.
"Људи који су познавали Мирелу мислили су да је напустила свој дом прије готово 30 година. Нажалост, истина се показала другачијом. Много тога још је непознато, а неке чињенице не могу се открити у овој фази истраге. Једно је сигурно, истина мора изаћи на видјело: зашто је ова млада, здрава 15-годишњакиња престала излазити из куће и нестала без трага. Незамисливо је провести толико времена у једној соби. Она сама каже да никада није видјела како се њен град развија, да је у свему заостала, да је толико тога пропустила. Никада није била код лијечника, није имала особну исказницу, никада није отишла у обичну шетњу или чак на балкон. Никада није била код зубара ни фризера. Коса и зуби су јој у критичном стању, чак угрожавају њезино здравље, па су сада неопходни посјети приватној клиници", рекли су стручњаци.
Хроника
Ножем ранио познаника: Oдређен притвор младићу из Дервенте
Мирелина ноћна мора почела је још док је била тинејџерка. Родитељи су је, према тврдњама истражиоца, затворили у малу собу у стану и потпуно је одвојили од вањског свијета. Комшије су пуних 27 година вјеровали њиховој причи да им је кћерка нестала.
Станари су све те године мислили да у стану живи само старији пар. Њезине муке завршиле су тек када су сусједи чули буку и позвали полицију, пише The Sun.
Један од комшија рекао је: "Невјеројатно. Сјећам се Миреле као тинејџерке. Играле смо се испред зграде кад сам посјећивала баку за празнике. А онда је изненада нестала под мистериозним околностима".
Власти су покренуле криминалистичку истрагу.
Још увијек није познато с каквим ће се правним посљедицама суочити Мирелини родитељи, пише Дневник.хр.
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
12
18
12
11
12
09
11
59
11
57
Тренутно на програму