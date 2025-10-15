Све више Бањалучана обољева од акутне респираторне инфекције

Извор:
Домови здравља у Републици Српској пријавили су у првој седмици октобра 3.232 случаја акутне респираторне инфекције и 326 обољења сличних грипу, а највећа учесталост је у регијима Бањалука и Бијељина, речено је Срни у Институту за јавно здравство.
"На почетку прошле сезоне у овој седмици био је већи број оболијевања на примарном нивоу здравствене заштите, док је сада нешто већи број хоспитализованих него почетком прошле сезоне", рекла је начелник Службе за епидемиологију у Институту Нина Родић Вукмир.
Она је навела да је највећи број обољелих од акутних респираторних инфекција и обољења сличних грипу у узрасној групи од 15 до 29 и од 30 до 64 године, док су у категорији тешке акутне респираторне инфекције највише оболијевали најмлађи и најстарији.
Вукмирова је додала да се вакцинација против грипа очекује крајем октобра.
Када је ријеч о вирусу корона, Вукмирова је навела да је на основу анализе достављених података у протеклој седмици епидемиолошка ситуација за сада стабилна.
У Републици Српској је од 6. до 12. октобра на вирус корона тестирано 56 узорака, а инфекција је потврђена код девет лица или 16,07 одсто тестираних.
"У овој седмици забиљежен је један смртни случај од посљедица ковида 19, а ријеч је о старијем мушкарцу", рекла је Вукмирова.
