Logo

Све више Бањалучана обољева од акутне респираторне инфекције

Извор:

СРНА

15.10.2025

10:47

Коментари:

0
Све више Бањалучана обољева од акутне респираторне инфекције
Фото: Unsplash

Домови здравља у Републици Српској пријавили су у првој седмици октобра 3.232 случаја акутне респираторне инфекције и 326 обољења сличних грипу, а највећа учесталост је у регијима Бањалука и Бијељина, речено је Срни у Институту за јавно здравство.

"На почетку прошле сезоне у овој седмици био је већи број оболијевања на примарном нивоу здравствене заштите, док је сада нешто већи број хоспитализованих него почетком прошле сезоне", рекла је начелник Службе за епидемиологију у Институту Нина Родић Вукмир.

Она је навела да је највећи број обољелих од акутних респираторних инфекција и обољења сличних грипу у узрасној групи од 15 до 29 и од 30 до 64 године, док су у категорији тешке акутне респираторне инфекције највише оболијевали најмлађи и најстарији.

Црвена звезда

Кошарка

Навијачи Звезде приредили посебан дочек за Литванце

Вукмирова је додала да се вакцинација против грипа очекује крајем октобра.

Када је ријеч о вирусу корона, Вукмирова је навела да је на основу анализе достављених података у протеклој седмици епидемиолошка ситуација за сада стабилна.

У Републици Српској је од 6. до 12. октобра на вирус корона тестирано 56 узорака, а инфекција је потврђена код девет лица или 16,07 одсто тестираних.

"У овој седмици забиљежен је један смртни случај од посљедица ковида 19, а ријеч је о старијем мушкарцу", рекла је Вукмирова.

Подијели:

Таг:

respiratorne infekcije

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Захарова: Међународне награде су постале политички инструмент

Свијет

Захарова: Међународне награде су постале политички инструмент

1 ч

0
Навијачи Звезде приредили посебан дочек за Литванце

Кошарка

Навијачи Звезде приредили посебан дочек за Литванце

1 ч

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Хроника

Из куће у Зворнику украдени новац и пиштољ

1 ч

0
Хорор у базену: Дјечак (14) умало изубио руку када га је ујела ајкула

Свијет

Хорор у базену: Дјечак (14) умало изубио руку када га је ујела ајкула

1 ч

0

Више из рубрике

Пет јасних знакова да вам недостаје магнезијум

Здравље

Пет јасних знакова да вам недостаје магнезијум

1 ч

0
Главобоља глава

Здравље

Помјерање сата може изазвати бројне негативне посљедице по здравље

3 ч

0
Љекари послали упозорење: Враћа се смртоносна болест?

Здравље

Љекари послали упозорење: Враћа се смртоносна болест?

4 ч

0
Шири се најсмртоноснија инфективна болест на свијету

Здравље

Шири се најсмртоноснија инфективна болест на свијету

23 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

11

Бањалучки васпитачи излазе на улице: Наша борба није лака

12

09

ФЗО Српске: Годишње 15 милиона КМ за лијекове у лијечењу рака дојке

11

59

Ово ће заувијек измијенити начин на који возимо: Долазе семафори са 4 свјетла

11

57

Додик: Ни Никшић ни БиХ ми нису ништа одузели, јер ми ништа нисте ни дали

11

47

Партнер на тераси избо манекенку (29): Све се одиграло пред очима комшија

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner