Само један састојак ће помоћи да се кувана јаја лакше гуле

Гуљење куваних јаја може бити компликован задатак, али један изненађујуће једноставан трик омогућује да љуске одмах склизну, а за то је потребан само један уобичајени кухињски састојак.
Кувана јаја су популарна храна за доручак и могу се додати салатама или другим јелима, посебно за додатни унос протеина, али један од најтежих аспеката припреме јаја на овај начин је уклањање љуске.
Међутим, куварица Кери Вхелпдале, позната на интернету по својим рецептима, подијелила је једноставан трик у којем показује што користи за лако скидање љуски с јаја, а све се своди на укључивање прашка за пециво.
Куварица, чији су се рецепти појавили у ББЦ Гоод Фооду, кување јаја започиње додавањем једне кашичице прашка за пециво у лонац с кипућом водом. Затим пажљиво спушта јаја и покрива лонац поклопцем.
Након што су јаја кувана, извадите их појединачно, куцкајте њима о ивицу таве и без напора огулите љуску врховима прстију. Прашак за пециво можете замијенити и содом бикарбоном.
Такође, познато је да се јаја стара неколико дана лакше гуле од свјежих с фарме јер имају нижу пХ вриједност па је мања вјероватноћа да ће се бјеланце залијепити за унутрашњу мембрану љуске.
Постоје и други трикови за лако гуљење куваних јаја, укључујући кориштење ледене воде. Суоснивач America's Test Kitchen i Cook's Country Chef Кристофер Кимбалл претходно је ледену воду назвао "светим гралом" за гуљења јаја. Потребно је да у посуду сипате ледену воду и ставите јаја на три минуте.
