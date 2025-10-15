Logo

Само један састојак ће помоћи да се кувана јаја лакше гуле

15.10.2025

10:53

Коментари:

0
Само један састојак ће помоћи да се кувана јаја лакше гуле
Фото: Pexels.com

Гуљење куваних јаја може бити компликован задатак, али један изненађујуће једноставан трик омогућује да љуске одмах склизну, а за то је потребан само један уобичајени кухињски састојак.

Кувана јаја су популарна храна за доручак и могу се додати салатама или другим јелима, посебно за додатни унос протеина, али један од најтежих аспеката припреме јаја на овај начин је уклањање љуске.

Doktor

Здравље

Све више Бањалучана обољева од акутне респираторне инфекције

Међутим, куварица Кери Вхелпдале, позната на интернету по својим рецептима, подијелила је једноставан трик у којем показује што користи за лако скидање љуски с јаја, а све се своди на укључивање прашка за пециво.

Куварица, чији су се рецепти појавили у ББЦ Гоод Фооду, кување јаја започиње додавањем једне кашичице прашка за пециво у лонац с кипућом водом. Затим пажљиво спушта јаја и покрива лонац поклопцем.

Након што су јаја кувана, извадите их појединачно, куцкајте њима о ивицу таве и без напора огулите љуску врховима прстију. Прашак за пециво можете замијенити и содом бикарбоном.

Такође, познато је да се јаја стара неколико дана лакше гуле од свјежих с фарме јер имају нижу пХ вриједност па је мања вјероватноћа да ће се бјеланце залијепити за унутрашњу мембрану љуске.

marija-zaharova-030925

Свијет

Захарова: Међународне награде су постале политички инструмент

Постоје и други трикови за лако гуљење куваних јаја, укључујући кориштење ледене воде. Суоснивач America's Test Kitchen i Cook's Country Chef Кристофер Кимбалл претходно је ледену воду назвао "светим гралом" за гуљења јаја. Потребно је да у посуду сипате ледену воду и ставите јаја на три минуте.

Подијели:

Таг:

kuvana jaja

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Навијачи Звезде приредили посебан дочек за Литванце

Кошарка

Навијачи Звезде приредили посебан дочек за Литванце

1 ч

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Хроника

Из куће у Зворнику украдени новац и пиштољ

1 ч

0
Хорор у базену: Дјечак (14) умало изубио руку када га је ујела ајкула

Свијет

Хорор у базену: Дјечак (14) умало изубио руку када га је ујела ајкула

1 ч

0
Умро легендарни совјетски гимнастичар: Био је понос цијеле земље

Остали спортови

Умро легендарни совјетски гимнастичар: Био је понос цијеле земље

1 ч

0

Више из рубрике

Поспите ово око руже прије мразева, и имаћете најљепши врт у прољеће

Савјети

Поспите ово око руже прије мразева, и имаћете најљепши врт у прољеће

3 ч

0
Уз ових 6 савјета орхидеја ће поново процвјетати

Савјети

Уз ових 6 савјета орхидеја ће поново процвјетати

21 ч

0
Ево како да се ријешите голубова који вам праве хаос на тераси

Савјети

Ево како да се ријешите голубова који вам праве хаос на тераси

1 д

0
Кисели купус

Савјети

Киселом купусу додајте овај зачин: Биће савршен и неће се кварити до прољећа

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

11

Бањалучки васпитачи излазе на улице: Наша борба није лака

12

09

ФЗО Српске: Годишње 15 милиона КМ за лијекове у лијечењу рака дојке

11

59

Ово ће заувијек измијенити начин на који возимо: Долазе семафори са 4 свјетла

11

57

Додик: Ни Никшић ни БиХ ми нису ништа одузели, јер ми ништа нисте ни дали

11

47

Партнер на тераси избо манекенку (29): Све се одиграло пред очима комшија

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner