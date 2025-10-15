Logo

Погледајте редослијед политичких субјеката на гласачком листићу

РТРС

15.10.2025

11:17

CIK BIH Centralna izborna komisija
Фото: АТВ

Централна изборна комисија БиХ одржала је жријебање за утврђивање редослиједа политичких субјеката на гласачком листићу за пријевремене изборе за предсједника Републике Српске.

На првој позицији је Савез за нову политику, друга СДС, трећа независном кандидату Игору Гашевићу, пише РТРС.

Четврта позиција припала је СНСД-у, пета независном кандидату Славку Драгичевићу и шеста Еколошкој партији Српске.

ЦИК БиХ

prijevremeni izbori

