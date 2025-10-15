Погледајте редослијед политичких субјеката на гласачком листићу

Извор:
РТРС
15.10.2025
11:17
Коментари:2
Централна изборна комисија БиХ одржала је жријебање за утврђивање редослиједа политичких субјеката на гласачком листићу за пријевремене изборе за предсједника Републике Српске.
На првој позицији је Савез за нову политику, друга СДС, трећа независном кандидату Игору Гашевићу, пише РТРС.
Четврта позиција припала је СНСД-у, пета независном кандидату Славку Драгичевићу и шеста Еколошкој партији Српске.
