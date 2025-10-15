Logo

Противградна заштита током сезоне испалила укупно 1.045 ракета

Фото: АТВ

Противградна заштита је у овогодишњој сезони, која данас завршава, током 46 дана са дејствима испалила укупно 1.045 ракета.

Директор "Противградне превентиве Републике Српске" Тихомир Дејановић рекао је Срни да је од 15. априла систем био активан током 60 дана и да је сезона била у оквирима вишегодишњег просјека.

Милорад Додик-илустрација-10092025

Република Српска

"'Дани осигурања Републике Српске 2025' сјајна прилика за дискусије"

"Било је доста мање градоносних процеса него претходних година. На брањеном подручју није било обилније појаве града, нити веће штете на пољопривредним културама и другим материјалним добрима", рекао је Дејановић.

Он је подсјетио да систем "Противградне превентиве" покрива око милион и по хектара брањеног подручја, на којем је распоређено 160 класичних и 190 аутоматских ракетних, те 140 приземних генератора.

