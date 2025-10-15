"'Дани осигурања Републике Српске 2025' сјајна прилика за дискусије"

15.10.2025
12:32
"Дани осигурања Републике Српске 2025'' су сјајна прилика за дискусије и проналажење начина за унапређење рада овог сектора, истакао је предсједник Републике Српске Милорад Додик.
- Радује ме чињеница да је Удружење друштава за осигурање Привредне коморе Републике Српске у Бањалуци на једном мјесту окупило врхунске стручњаке из региона и Европе. Друштва за осигурање су ослонац не само осигураницима, него и комплетном економском систему Републике Српске - навео је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.
Четврти Дани осигурања Републике Српске биће одржани 15. и 16. октобра 2025. године кроз богат дводневни програм у Бањалуци.
Конференција окупља водеће стручњаке и компаније из области осигурања и повезаних индустрија, са циљем да представи најновије трендове, изазове и прилике за развој сектора осигурања у региону.
