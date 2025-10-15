Logo

"'Дани осигурања Републике Српске 2025' сјајна прилика за дискусије"

15.10.2025

12:32

Коментари:

0
"'Дани осигурања Републике Српске 2025' сјајна прилика за дискусије"
Фото: Tanjug/AP/Sergei Ilnitsky

"Дани осигурања Републике Српске 2025'' су сјајна прилика за дискусије и проналажење начина за унапређење рада овог сектора, истакао је предсједник Републике Српске Милорад Додик.

- Радује ме чињеница да је Удружење друштава за осигурање Привредне коморе Републике Српске у Бањалуци на једном мјесту окупило врхунске стручњаке из региона и Европе. Друштва за осигурање су ослонац не само осигураницима, него и комплетном економском систему Републике Српске - навео је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.

Вртић, Бањалука

Бања Лука

Бањалучки васпитачи излазе на улице: Наша борба није лака

Четврти Дани осигурања Републике Српске биће одржани 15. и 16. октобра 2025. године кроз богат дводневни програм у Бањалуци.

Конференција окупља водеће стручњаке и компаније из области осигурања и повезаних индустрија, са циљем да представи најновије трендове, изазове и прилике за развој сектора осигурања у региону.

Подијели:

Таг:

Милорад Додик

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Талибани Авганистан

Свијет

Десетине жртава у новом сукобу на граници Авганистана и Пакистана

4 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Возио комби уназад, па ударио жену

4 ч

0
Kafana Konobar Kafic

Економија

Угоститељи с Јадрана већ кренули у "лов" на раднике из БиХ

4 ч

0
FZO Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske

Друштво

ФЗО Српске: Годишње 15 милиона КМ за лијекове у лијечењу рака дојке

5 ч

0

Више из рубрике

Милорад Додик, предсједник

Република Српска

Додик: Ни Никшић ни БиХ ми нису ништа одузели, јер ми ништа нисте ни дали

5 ч

0
Нуждић: Суђење Ганићу - огледало односа правосуђа БиХ према злочинима над Србима

Република Српска

Нуждић: Суђење Ганићу - огледало односа правосуђа БиХ према злочинима над Србима

5 ч

0
CIK BIH Centralna izborna komisija

Република Српска

Погледајте редослијед политичких субјеката на гласачком листићу

5 ч

2
Предсједник Народне скупштине Републике Српске

Република Српска

Стевандић са делегацијом народних посланика у Санкт Петербургу

10 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

06

Кремљ: Европа свакодневно подстиче Кијев да настави са сукобом

17

00

Тудору се тресе столица, Јувентус разматра замјену

16

51

Ламин Дијара поново у Србији

16

46

Снијег замео општину, више од 1.000 домаћинстава без струје

16

41

Љекар одбио да пошаље возило на терен: "Утоварите пацијента, лака му земља"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner