ОПРЕЗ: Ових 11 зимских гума може вас коштати живота

Извор:
АТВ
12.10.2025
07:17
Коментари:0
Како се приближава сезона зимских гума, возачи широм Европе почињу планирати замјену љетних пнеуматика. Међутим, најновији тест АДАЦ-а доноси забрињавајуће резултате.
Наиме, "Феникс Магазин" пише да је чак 11 модела зимских гума потпуно подбацило и проглашено непрепоручљивим за употребу, упозорава њемачки аутомобилски клуб.
Бања Лука
Пун камион гума истоварен у Врбас
У испитивању је тестиран 21 модел димензија 225/40 Р18, с цијенама које варирају од 93 до 177 евра по комаду.
Готово половина тестираних гума добила је лоше оцјене, а 11 модела оцијењено је “недовољно” због изразито лоших перформанси у барем једној кључној категорији, попут кочења на мокром путу.
На примјер, аутомобил с најбољим гумама стао је након 31 метар при кочењу с 80 километара на сат на мокром путу, док је возило с најлошијим гумама на истој удаљености још увијек возило 45 километара на сат, што представља озбиљан сигурносни ризик.
Гуме које према овом истраживању треба избјегавати су:
-Radar Dimax Winter
-Nankang Winter Activa 4
-Landsail Winter Lander
-Petlas SnowMaster 2 Sport
-Imperial Snowdragon UHP
-Tomket Snowroad Pro 3
-Star Performer Stratos UHP
-Goodride SW608
-Evergreen EW66
-CST Medallion Winter WCP1
-Syron Everest 2.
Осим 11 гума које су потпуно подбациле, четири модела добила су оцјену “довољан”, док је десет модела оцијењено “задовољавајуће”.
Хроника
Ово је Тасманијски ђаво који је напао таксисту у Београду
Само шест производа добило је оцјену “добро”, међу којима су: Goodyear UltraGrip Performance 3 (2,0, 171 €), Michelin Pilot Alpin 5 (2,1, 177 €), Bridgestone Blizzak 6 (2,2, 167 €), Dunlop Winter Sport 5 (2,4, 169 €), Hankook Winter i*cept evo3 W330 (2,4, 140 €) i Continental WinterContact TS 870 P (2,5, 177 €).
За возаче који се ријетко сусрећу с тешким зимским условима, повољније опције такође могу бити прихватљиве. Међу њима су Momo W-20 North Pole (2,7, 115 €) i Matador MP93 Nordicca (3,0, 110 €).
Ипак, АДАЦ савјетује опрез и кориштење ових гума само у блажим зимским условима.
Најновије
Најчитаније
10
01
09
43
09
33
09
26
09
13
Тренутно на програму