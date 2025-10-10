Logo

Занимљиви разлози: Зашто се у неким државама вози лијевом страном

Извор:

Агенције

10.10.2025

17:59

Занимљиви разлози: Зашто се у неким државама вози лијевом страном
Фото: Pexels

Ако се нађете на улицама Лондона, Манчестера или Единбурга, брзо ћете примијетити нешто што већину туриста збуњује: аутомобили се крећу лијевом страном пута, а волан им је са десне стране.

И док остатак свијета, тачније око 65% земаља вози десно, Велика Британија и даље устрајава у овом, наизглед необичном правилу.

Међутим, коријени ове праксе много су дубљи него што се мисли и сежу далеко уназад, све до времена коњаника и мачева.

Витезови, мачеви и десна рука: како је све почело

У средњем вијеку, путовања су се углавном одвијала уз помоћ коња, а већина људи као и данас била је деснорука.

Када би се сусрели са другима на уском путу, природно би било да се држе лијеве стране, јер би им то омогућило да у случају сукоба користе мач у десној руци.

Кретање лијевом страном било је практично и безбједно, и с временом је постало стандард у многим дијеловима Европе, укључујући и Велику Британију.

Наполеон и "десна револуција"

Ситуација се почиње мијењати током касног 18. и 19. вијека, када на сцену ступа Наполеон Бонапарта.

Будући да је био љеворук, Наполеону је више одговарало кретање десном страном, па је то правило наметнуо и земљама које је освојио.

Тако је већина континенталне Европе прешла на вожњу десном страном.

Осим личне преференције, правило је имало и симболички значај, била је то још једна дистинкција у односу на непријатељску Британију, која је задржала лијевострану вожњу као дио сопственог идентитета.

Аутомобили и савремено доба: Зашто Британија никада није промијенила страну

Када су се појавили први аутомобили, Британија је једноставно наставила традицију. Аутомобили су конструисани са воланом на десној страни, како би возач био ближе средини пута, што је олакшавало претицање и пружало бољу прегледност.

И док су многе државе са развојем инфраструктуре мијењале правац вожње (на примјер Шведска 1967. године), Британија никада није ни покушала.

Разлози су бројни:

  • комплетна путна инфраструктура је прилагођена оваквој вожњи,
  • цијела аутоиндустрија функционише у том систему,
  • културни идентитет је с њим дубоко повезан.

Ко још вози лијевом страном?

Британија није усамљена. Око 35% свијета и даље вози лијевом страном, а то су углавном бивше британске колоније попут:

  • Индије,
  • Аустралије,
  • Јужне Африке,
  • Јамајке,
  • Јапана (који није био колонија, али је прихватио британски систем).

Упркос глобалној доминацији десностране вожње, лијевострани саобраћај и даље има значајно присуство широм свијета.

Ево и неких занимљивих чињеница:

У Лондону су чести натписи "Лук Рајт" испред пјешачких прелаза - подсјећање за туристе који инстинктивно гледају лијево.

У Аустралији, релација Перт-Сиднеј дуга преко 3.900 километара вози се лијевом страном, што је најдужа таква вожња на свијету.

У земљама гдје је вожња десном страном законски прописана, британски аутомобили с воланом на десној страни често не могу да се региструју без модификација.

Правац вожње на први поглед може дјеловати као техничка ситница, али иза њега стоје вијекови историје, сукоба, културе и праксе.

За Британце, вожња лијевом страном није само навика то је дио националног идентитета који траје вијековима. И док свијет вози десно, они остају вјерни свом правцу.

