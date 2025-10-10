Ако вам аутомобил ''гута'' гориво, ово морате да знате

Извор:
Осим очигледне финансијске користи, рационална потрошња горива има и позитиван ефекат на животну средину.
У наставку текста прочитајте неколико једноставних, али ефикасних савјета који могу помоћи да смањите потрошњу, без обзира на то да ли возите аутомобил с бензинским, дизел или плинским мотором.
Задржавање мотора у "леру", било да чекате у саобраћају или загријавате возило ујутру, представља чисто расипање горива. Савремени мотори не захтијевају загријавање док возило мирује, напротив, брже се загријавају у вожњи. Поред тога, непотребно продужено стајање с укљученим мотором може повећати хабање агрегата и повећати емисију штетних гасова.
Додатна тежина у возилу директно утиче на већу потрошњу. Сваких 100 килограма вишка повећава потрошњу за око пет одсто. Редовно провјеравајте садржај пртљажника и избаците све што вам није неопходно за вожњу.
Неправилно надуване гуме повећавају отпор котрљања и оптерећују мотор, што води до веће потрошње горива. Гуме природно губе притисак током времена и при ниским температурама. Препоручује се контрола притиска најмање једном мјесечно, док су гуме хладне. Тачан притисак можете пронаћи у приручнику возила или се посавјетујте са вулканизером.
Добро одржаван мотор функционише ефикасније. Чак и једноставне интервенције – попут подешавања паљења, замјене свећица или кориштења препорученог моторног уља - могу смањити потрошњу горива за неколико процената. Ипак, важно је напоменути да неке честе заблуде, попут вјеровања да замјена филтера ваздуха значајно смањује потрошњу, нису примјенљиве на модерним возилима.
У градској вожњи, отворени прозори су енергетски ефикаснији избор од укљученог клима-уређаја. Међутим, при већим брзинама на ауто-путу, отпор ваздуха због отворених прозора може повећати потрошњу више него укључена клима. Кључ је у прилагођавању - у граду бирајте природну вентилацију, а на отвореном путу користите клима-уређај рационално.
Брза вожња значајно повећава потрошњу. На примјер, вожња брзином од 110 км/х троши и до 15 одсто више горива него вожња при 90 км/х. Идеална брзина за економичну вожњу зависи од типа возила, али се углавном креће између 65 и 95 км/х. Тежа возила захтијевају ниже оптималне брзине, док спортски аутомобили боље функционишу при вишим.
Агресивна вожња, нагло стартовање, често кочење и убрзавање троши знатно више горива. Умјесто тога, возите равномјерно и покушајте да користите инерцију возила када се приближавате семафорима или успорењима. Овакав стил вожње не само да штеди гориво, већ продужава вијек трајања возила.
