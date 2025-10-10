Logo

Ако вам аутомобил ''гута'' гориво, ово морате да знате

Ако вам аутомобил ''гута'' гориво, ово морате да знате
Фото: Pexels

Осим очигледне финансијске користи, рационална потрошња горива има и позитиван ефекат на животну средину.

У наставку текста прочитајте неколико једноставних, али ефикасних савјета који могу помоћи да смањите потрошњу, без обзира на то да ли возите аутомобил с бензинским, дизел или плинским мотором.

1. Не остављајте мотор да ради у празном ходу

Задржавање мотора у "леру", било да чекате у саобраћају или загријавате возило ујутру, представља чисто расипање горива. Савремени мотори не захтијевају загријавање док возило мирује, напротив, брже се загријавају у вожњи. Поред тога, непотребно продужено стајање с укљученим мотором може повећати хабање агрегата и повећати емисију штетних гасова.

2. Избаците непотребне ствари из пртљажника

Додатна тежина у возилу директно утиче на већу потрошњу. Сваких 100 килограма вишка повећава потрошњу за око пет одсто. Редовно провјеравајте садржај пртљажника и избаците све што вам није неопходно за вожњу.

3. Редовно провјеравајте притисак у гумама

Неправилно надуване гуме повећавају отпор котрљања и оптерећују мотор, што води до веће потрошње горива. Гуме природно губе притисак током времена и при ниским температурама. Препоручује се контрола притиска најмање једном мјесечно, док су гуме хладне. Тачан притисак можете пронаћи у приручнику возила или се посавјетујте са вулканизером.

4. Сервисирајте возило редовно

Добро одржаван мотор функционише ефикасније. Чак и једноставне интервенције – попут подешавања паљења, замјене свећица или кориштења препорученог моторног уља - могу смањити потрошњу горива за неколико процената. Ипак, важно је напоменути да неке честе заблуде, попут вјеровања да замјена филтера ваздуха значајно смањује потрошњу, нису примјенљиве на модерним возилима.

5. Паметно користите клима-уређај и прозоре

У градској вожњи, отворени прозори су енергетски ефикаснији избор од укљученог клима-уређаја. Међутим, при већим брзинама на ауто-путу, отпор ваздуха због отворених прозора може повећати потрошњу више него укључена клима. Кључ је у прилагођавању - у граду бирајте природну вентилацију, а на отвореном путу користите клима-уређај рационално.

6. Возите оптималном брзином – око 90 км/х

Брза вожња значајно повећава потрошњу. На примјер, вожња брзином од 110 км/х троши и до 15 одсто више горива него вожња при 90 км/х. Идеална брзина за економичну вожњу зависи од типа возила, али се углавном креће између 65 и 95 км/х. Тежа возила захтијевају ниже оптималне брзине, док спортски аутомобили боље функционишу при вишим.

7. Избјегавајте нагла убрзања и кочења

Агресивна вожња, нагло стартовање, често кочење и убрзавање троши знатно више горива. Умјесто тога, возите равномјерно и покушајте да користите инерцију возила када се приближавате семафорима или успорењима. Овакав стил вожње не само да штеди гориво, већ продужава вијек трајања возила.

gorivo

Аутомобил

