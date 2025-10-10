Logo

У затвору двојица осуђеника пронађени мртви

Извор:

Танјуг

10.10.2025

16:11

Lisice zatvor pritvor
Фото: Ron Lach/Pexels

Двојица затвореника пронађена су мртва у затвору Сан Виторе у Милану, а још тројици затвореника је позлило, али они нису животно угрожени, преносе данас италијански медији.

Преминули осуђеници умрли су услед срчаног застоја, након што су, како се претпоставља, узели наркотике, пренела је ТВ РАИ.

У току је претрес затвора како би се утврдило да ли су у објекат унете супстанце које су изазвале смрт затвореника.

Дежурни тужиоци Карло Скалас и Енрико Павоне наложили су аутопсију тела преминулих, а истрага ће установити све околности овог инцидента.

