Logo

Проглашен крај епидемије лептоспирозе

10.10.2025

15:51

Коментари:

0
Проглашен крај епидемије лептоспирозе
Фото: Pixabay

На приједлог Завода за јавно здравство КС, министар здравства КС донио је Наредбу о проглашењу краја епидемије лептоспирозе на подручју КС.

Епидемија је проглашена 15. маја 2025. године, а током њеног трајања евидентирано је укупно 119 обољелих особа. Највише обољелих забиљежено је на подручју општине Нови Град Сарајево, и то укупно 80 случајева.

Према подацима, међу обољелима је у добној скупини од 40 до 49 година регистровано укупно 39 случајева, од чега 27 мушкараца и 12 жена.

VIKTOR-ORBAN-170925

Свијет

Орбан: Избори 2026. одредиће судбину мађарске нације

У претходном периоду Завод за јавно здравство КС је, у сарадњи са здравственим установама, инспекцијским службама и јединицама локалне самоуправе, континуирано проводио епидемиолошки надзор и давао препоруке за провођење потребних мјера, чиме су се стекли услови за, како наводе, одјаву епидемије, пише Кликс.

С обзиром на то да су у току припремне радње за почетак обављања јесење фазе превентивне систематске дератизације на подручју цијелог КС, моле се грађани да прате упуте надлежних комуналних служби, управитеља те представника етажних власника како би се стекли сви санитарни и хигијенски услови за обављање исте, с циљем боље ефикасности самог процеса дератизације, а у сврху заштите здравља становништва КС.

Подијели:

Таг:

лептоспироза

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Путник ухваћен како у авиону ради нешто монструозно

Свијет

Путник ухваћен како у авиону ради нешто монструозно

2 ч

0
Жандармеријски вишебој

Друштво

Завршен Жандармеријски вишебој - ево ко је побједник

2 ч

0
Jesen, vremenska prognoza

Друштво

Какво вријеме нас очекује за викенд?

2 ч

0
Још једна компанија се умијешала у 'рат' браће бизнисмена из БиХ

Економија

Још једна компанија се умијешала у 'рат' браће бизнисмена из БиХ

2 ч

0

Више из рубрике

Када је право вријеме за вечеру?

Здравље

Када је право вријеме за вечеру?

3 ч

0
Све више младих у Српској тражи психолошку помоћ

Здравље

Све више младих у Српској тражи психолошку помоћ

5 ч

0
Како се синдром сагоријевања на послу може одразити на ваше здравље

Здравље

Како се синдром сагоријевања на послу може одразити на ваше здравље

6 ч

0
Технике за смањење стреса без лијекова

Здравље

Технике за смањење стреса без лијекова

21 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

05

Трамп захвалио Путину за подршку у вези са Нобеловом наградом

17

59

Занимљиви разлози: Зашто се у неким државама вози лијевом страном

17

56

У пластенику у дворишту куће узгојио 50 килограма марихуане

17

44

ОПРЕЗ: Велики одрон код Кнежева

17

44

Меланија Трамп изненадила: ''Имам директне састанке и позиве са Путином''

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner