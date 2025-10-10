Проглашен крај епидемије лептоспирозе

10.10.2025
15:51
Коментари:0
На приједлог Завода за јавно здравство КС, министар здравства КС донио је Наредбу о проглашењу краја епидемије лептоспирозе на подручју КС.
Епидемија је проглашена 15. маја 2025. године, а током њеног трајања евидентирано је укупно 119 обољелих особа. Највише обољелих забиљежено је на подручју општине Нови Град Сарајево, и то укупно 80 случајева.
Према подацима, међу обољелима је у добној скупини од 40 до 49 година регистровано укупно 39 случајева, од чега 27 мушкараца и 12 жена.
У претходном периоду Завод за јавно здравство КС је, у сарадњи са здравственим установама, инспекцијским службама и јединицама локалне самоуправе, континуирано проводио епидемиолошки надзор и давао препоруке за провођење потребних мјера, чиме су се стекли услови за, како наводе, одјаву епидемије, пише Кликс.
С обзиром на то да су у току припремне радње за почетак обављања јесење фазе превентивне систематске дератизације на подручју цијелог КС, моле се грађани да прате упуте надлежних комуналних служби, управитеља те представника етажних власника како би се стекли сви санитарни и хигијенски услови за обављање исте, с циљем боље ефикасности самог процеса дератизације, а у сврху заштите здравља становништва КС.
