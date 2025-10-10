Све више младих у Српској тражи психолошку помоћ

Извор:
Центар за заштиту менталног здравља Дома здравља Вишеград биљежи пораст броја младих који се самоиницијативно јављају због анксиозности, док је код средњошколаца евидентирано појачано депресивно расположење, а понекад и самоповређивање, рекла је психолог Горица Савић.
Овај центар обиљежио је данас Свјетски дан менталног здравља активностима усмјереним на све старосне групе, од дјеце до пензионера.
Овогодишња тема била је "Значај менталног здравља у ванредним ситуацијама", а циљ је да се укаже на потребу благовремене подршке и приступа услугама за све категорије становништва.
Психијатар Љубиша Шкипина истакао је да је право на ментално здравље суверено право сваког појединца, те указао на значај раног реаговања у превазилажењу психолошких посљедица криза.
"Свједоци смо ратног периода, затим пандемије вируса корона и све то оставља посљедице на човјекову психу. Битно је препознати проблеме и на вријеме реаговати", рекао је Шкипина.
Он је додао да је посебна пажња усмјерена на дјецу као осјетљиву категорију становника, која одраста у дигиталном окружењу друштвених мрежа и интернета.
Центар за заштиту менталног здравља вишеградског Дома здравља оспособљен је за пружање стручне подршке свим пацијентима на подручју Вишеграда и околине.
