Logo

Све више младих у Српској тражи психолошку помоћ

Извор:

СРНА

10.10.2025

12:28

Коментари:

0
Све више младих у Српској тражи психолошку помоћ

Центар за заштиту менталног здравља Дома здравља Вишеград биљежи пораст броја младих који се самоиницијативно јављају због анксиозности, док је код средњошколаца евидентирано појачано депресивно расположење, а понекад и самоповређивање, рекла је психолог Горица Савић.

Овај центар обиљежио је данас Свјетски дан менталног здравља активностима усмјереним на све старосне групе, од дјеце до пензионера.

Овогодишња тема била је "Значај менталног здравља у ванредним ситуацијама", а циљ је да се укаже на потребу благовремене подршке и приступа услугама за све категорије становништва.

илу-главобоља-глава-29082025

Здравље

Како препознати прве знакове анксиозности?

Психијатар Љубиша Шкипина истакао је да је право на ментално здравље суверено право сваког појединца, те указао на значај раног реаговања у превазилажењу психолошких посљедица криза.

"Свједоци смо ратног периода, затим пандемије вируса корона и све то оставља посљедице на човјекову психу. Битно је препознати проблеме и на вријеме реаговати", рекао је Шкипина.

ilu-spavanje-san-krevet-28082025

Здравље

Ево како хроничан недостатак сна утиче на тијело: Слабији имунитет, анксиозност..

Он је додао да је посебна пажња усмјерена на дјецу као осјетљиву категорију становника, која одраста у дигиталном окружењу друштвених мрежа и интернета.

Центар за заштиту менталног здравља вишеградског Дома здравља оспособљен је за пружање стручне подршке свим пацијентима на подручју Вишеграда и околине.

Подијели:

Тагови:

mentalno zdravlje

Република Српска

mladi

anksioznost

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Пореска контрола код више од половине печењара и рибарница уочила неправилности

Србија

Пореска контрола код више од половине печењара и рибарница уочила неправилности

2 ч

0
Бивши робијаш потпуно преокренуо свој живот: Данас се бави моделингом, а овако је изгледало његово дјетињство

Свијет

Бивши робијаш потпуно преокренуо свој живот: Данас се бави моделингом, а овако је изгледало његово дјетињство

2 ч

0
Нацистичка прошлост дошла на наплату: Ова европска земља у великом је проблему

Свијет

Нацистичка прошлост дошла на наплату: Ова европска земља у великом је проблему

2 ч

0
У понедјељак обиљежавање Међународног дана жена на селу

Друштво

У понедјељак обиљежавање Међународног дана жена на селу

2 ч

0

Више из рубрике

Како се синдром сагоријевања на послу може одразити на ваше здравље

Здравље

Како се синдром сагоријевања на послу може одразити на ваше здравље

2 ч

0
Технике за смањење стреса без лијекова

Здравље

Технике за смањење стреса без лијекова

17 ч

0
У плану успостављање регистра донора матичних ћелија

Здравље

У плану успостављање регистра донора матичних ћелија

19 ч

0
Циркулација вам је лоша? Ових пет намирница ће вас угријати

Здравље

Циркулација вам је лоша? Ових пет намирница ће вас угријати

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

25

Подигнута оптужница против ”Путева Српске”: Немар довео до трагедије!

14

23

Умро чувени рок музичар: Породица потврдила тужне вијести

14

22

Хаос на мечу Медведева и Де Минора, судија прекинуо дуел усред поена

14

20

Подигнута пријава против Марка Перковића Томпсона

14

11

Окупљање радника због вишемјесечног кашњења плата

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner