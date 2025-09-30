Ево како хроничан недостатак сна утиче на тијело: Слабији имунитет, анксиозност..

Извор:
Квалитетан ноћни сан је неопходан за здравље, али многи људи га не добијају довољно. Повремена непроспавана ноћ није разлог за забринутост, али хронични недостатак сна може имати озбиљне посљедице по тијело и ум, пише УНИЛАД.
Клинички психолог и стручњак за сан др Су Пикок објаснила је шта се дешава када редовно спавамо шест сати или мање. Ако се често осјећате исцрпљено, раздражљиво или вам недостаје концентрације, можда је вријеме да промијените своје навике спавања.
Имуни систем стално штити тијело од вируса, бактерија и других пријетњи. Али недостатак сна отежава његов рад. Др Пикок истиче да је сан уско повезан са функционисањем имуног система, током сна тијело производи цитокине, супстанце које помажу у борби против болести.
"Цитокини не само да штите тијело, већ и подстичу сан, дајући нашем тијелу енергију да се боље бори против инфекција", објашњава он.
Ако не спавамо довољно, тијело не производи довољно ових заштитних супстанци, па постајемо подложнији болестима, а опоравак траје дуже.
Студија Француског националног института из 2023. године открила је да недовољно сна може смањити ефикасност вакцинације. Анализирајући седам различитих студија, научници су открили да мушкарци који су спавали мање од шест сати имају слабији одговор антитијела након вакцинације у поређењу са онима који су спавали седам до девет сати.
Код жена, ефекат је био нешто неуједначенији, што научници приписују промјенама у нивоу хормона.
Недостатак сна и анксиозност често иду руку под руку. Др Пикок каже да постоји зачарани круг између то двоје, лош сан може изазвати анксиозност, а анксиозност може отежати заспивање.
"Мозак остаје активан и преоптерећен бригама, као да је стално у приправности, што отежава опуштање и миран сан", објашњава она.
Ово стање може ослабити нашу емоционалну отпорност и смањити нашу способност да уживамо у свакодневним, позитивним искуствима.
Стручњак за сан др Катарина Ледерле додаје да хронични недостатак сна може негативно утицати на здравље жена, посебно на менструални циклус.
"Недостатак сна подиже ниво хормона ТСХ, који стимулише штитну жлијезду, а његово повећање може изазвати поремећаје циклуса, недостатак овулације, па чак и аменореју (одсуство менструације) или честе спонтане побачаје", објашњава она.
Поред свега наведеног, недостатак сна може довести и до нежељеног повећања тјелесне тежине, лоше концентрације и смањене ефикасности током дана. Све су то разлози зашто стручњаци препоручују да сан не буде посљедња ствар на листи приоритета.
Понекад је одлазак у кревет пола сата раније једна од најбољих одлука које можете донијети за своје здравље - данас.
