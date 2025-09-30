Logo

Ево како хроничан недостатак сна утиче на тијело: Слабији имунитет, анксиозност..

Извор:

Индекс

30.09.2025

08:57

Коментари:

0
Спавање дјевојка сан кревет
Фото: Ivan Oboleninov/Pexels

Квалитетан ноћни сан је неопходан за здравље, али многи људи га не добијају довољно. Повремена непроспавана ноћ није разлог за забринутост, али хронични недостатак сна може имати озбиљне посљедице по тијело и ум, пише УНИЛАД.

Клинички психолог и стручњак за сан др Су Пикок објаснила је шта се дешава када редовно спавамо шест сати или мање. Ако се често осјећате исцрпљено, раздражљиво или вам недостаје концентрације, можда је вријеме да промијените своје навике спавања.

радник-грађевина

Друштво

Радник из Српске запалио мреже: Враћам се из Њемачке чим...

Слабији имунитет

Имуни систем стално штити тијело од вируса, бактерија и других пријетњи. Али недостатак сна отежава његов рад. Др Пикок истиче да је сан уско повезан са функционисањем имуног система, током сна тијело производи цитокине, супстанце које помажу у борби против болести.

"Цитокини не само да штите тијело, већ и подстичу сан, дајући нашем тијелу енергију да се боље бори против инфекција", објашњава он.

Ако не спавамо довољно, тијело не производи довољно ових заштитних супстанци, па постајемо подложнији болестима, а опоравак траје дуже.

Вијетнам-Тајфун-290925

Свијет

У снажном удару тајфуна погинуло најмање 19 особа

Слабији одговор на вакцине

Студија Француског националног института из 2023. године открила је да недовољно сна може смањити ефикасност вакцинације. Анализирајући седам различитих студија, научници су открили да мушкарци који су спавали мање од шест сати имају слабији одговор антитијела након вакцинације у поређењу са онима који су спавали седам до девет сати.

Код жена, ефекат је био нешто неуједначенији, што научници приписују промјенама у нивоу хормона.

Веза између анксиозности и лошег сна

Недостатак сна и анксиозност често иду руку под руку. Др Пикок каже да постоји зачарани круг између то двоје, лош сан може изазвати анксиозност, а анксиозност може отежати заспивање.

"Мозак остаје активан и преоптерећен бригама, као да је стално у приправности, што отежава опуштање и миран сан", објашњава она.

Ово стање може ослабити нашу емоционалну отпорност и смањити нашу способност да уживамо у свакодневним, позитивним искуствима.

Вртић

Бања Лука

Завршен штрајк упозорења у бањалучким вртићима

Проблеми са менструалним циклусом

Стручњак за сан др Катарина Ледерле додаје да хронични недостатак сна може негативно утицати на здравље жена, посебно на менструални циклус.

"Недостатак сна подиже ниво хормона ТСХ, који стимулише штитну жлијезду, а његово повећање може изазвати поремећаје циклуса, недостатак овулације, па чак и аменореју (одсуство менструације) или честе спонтане побачаје", објашњава она.

И повећање тјелесне тежине и смањење продуктивности

Поред свега наведеног, недостатак сна може довести и до нежељеног повећања тјелесне тежине, лоше концентрације и смањене ефикасности током дана. Све су то разлози зашто стручњаци препоручују да сан не буде посљедња ствар на листи приоритета.

Киша-кишобран

Друштво

Какво нас вријеме очекује током дана?

Понекад је одлазак у кревет пола сата раније једна од најбољих одлука које можете донијети за своје здравље - данас.

Подијели:

Тагови:

Спавање

imunitet

nesanica

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Петровић: СНСД ће сачувати стабилну и јаку Српску

Република Српска

Петровић: СНСД ће сачувати стабилну и јаку Српску

1 ч

0
Беба новорођенче

Друштво

У Српској рођено 20 беба

1 ч

0
Дарко Лазић пјевач

Сцена

Дарко Лазић само четири дана након удеса направио журку у дворишту

1 ч

0
КМФ Метохија кренуо са припремама

Остали спортови

КМФ Метохија кренуо са припремама

1 ч

0

Више из рубрике

Сваки откуцај важан - дјеловати превентивно како би спријечили болести срца

Здравље

Сваки откуцај важан - дјеловати превентивно како би спријечили болести срца

19 ч

0
Кардиоваскуларна обољења има 5.012 грађана

Здравље

Кардиоваскуларна обољења има 5.012 грађана

21 ч

0
Ilustracija: Stomak, bolovi

Здравље

Вјеровало се да је ово пиће прави народни лијек за стомак и желудац

22 ч

0
''Зрно бесмртника'' све популарније у исхрани

Здравље

''Зрно бесмртника'' све популарније у исхрани

22 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

55

Одређен притвор осумњиченом за свирепо убиство бабе и дједа

09

49

Вишковић изабран за в. д. директора Аутопутева Републике Српске

09

49

Дојава о бомби на породичном имању Милорада Додика

09

45

Човјек којег је Синер отпустио проговорио годину дана након допинг скандала

09

44

''Симпсонови'' добијају наставак

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner