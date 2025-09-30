Logo

У Српској рођено 20 беба

30.09.2025

08:24

Коментари:

0
Беба новорођенче
Фото: kelvin agustinus/Pexels

У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 20 беба, 12 дјевојчица и осам дјечака, речено је из породилишта.

Највише, 13 беба, рођено је у Бањалуци, по двије бебе у Добоју и Градишци, а по једна у Источном Сарајеву, Зворнику и Фочи.

У Бањалуци је рођено осам дјевојчица и пет дјечака, у Добоју и Градишци по један дјечак и једна дјевојчица, у Зворнику дјечак, а по једна дјевојчица у Источном Сарајеву и Фочи.

Порода није било у Приједору, Бијељини, Требињу и Невесињу.

manjaca1

Друштво

Данас обустава саобраћаја преко Мањаче

