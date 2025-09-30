Logo

18 година од смрти некадашњег предсједника Српске Милана Јелића

30.09.2025

07:17

Коментари:

0
18 година од смрти некадашњег предсједника Српске Милана Јелића

У Модричи ће данас бити обиљежено 18 година од смрти некадашњег предсједника Републике Српске Милана Јелића.

Предвиђено је полагање вијенаца и цвијећа, а парастос ће бити служен на градском гробљу у Модричи. Милан Јелић преминуо је у 51. години од посљедица срчаног удара, 30. септембра 2007. у Модричи.

savjet ministara wikipedia

БиХ

Ванредна сједница Савјета министара

Милан Јелић био је шести предсједник Републике Српске.

Подијели:

Таг:

Милан Јелић

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Славимо Свете мученице Веру, Наду и Љубав: Свака мајка која има женску дјецу данас треба да испоштује овај обичај

Друштво

Славимо Свете мученице Веру, Наду и Љубав: Свака мајка која има женску дјецу данас треба да испоштује овај обичај

2 ч

0
Украден крст са мјеста тешке несреће у којој су погинула два брата и сестра

Друштво

Украден крст са мјеста тешке несреће у којој су погинула два брата и сестра

11 ч

0
Поларни ваздух из Русије стиже у Европу: Најснажније ће погодити Балкан, очекује се и снијег

Друштво

Поларни ваздух из Русије стиже у Европу: Најснажније ће погодити Балкан, очекује се и снијег

12 ч

0
Превентивни прегледи поводом Свјетског дана здравља

Друштво

Превентивни прегледи поводом Свјетског дана здравља

14 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

57

Цвијановић: Људска машта нема граница - исто важи и за медије из Сарајева

09

55

Одређен притвор осумњиченом за свирепо убиство бабе и дједа

09

49

Вишковић изабран за в. д. директора Аутопутева Републике Српске

09

49

Дојава о бомби на породичном имању Милорада Додика

09

45

Човјек којег је Синер отпустио проговорио годину дана након допинг скандала

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner