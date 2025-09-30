18 година од смрти некадашњег предсједника Српске Милана Јелића

30.09.2025
У Модричи ће данас бити обиљежено 18 година од смрти некадашњег предсједника Републике Српске Милана Јелића.
Предвиђено је полагање вијенаца и цвијећа, а парастос ће бити служен на градском гробљу у Модричи. Милан Јелић преминуо је у 51. години од посљедица срчаног удара, 30. септембра 2007. у Модричи.
Милан Јелић био је шести предсједник Републике Српске.
