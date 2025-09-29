Поларни ваздух из Русије стиже у Европу: Најснажније ће погодити Балкан, очекује се и снијег

Извор:
29.09.2025
Снажан антициклон изнад сјевероистока Европе усмјериће поларни ваздух из арктичког дијела Русије дубоко према југу. На многим мјестима температуре ће пасти и више од 10°C испод просјека. Највише погођен биће Балкан, гдје се очекују обилне сњежне падавине, док ће Јадран захватити снажна бура.
Европски центар за средњорочне временске прогнозе (ECMWF) прогнозира да ће Европа ове седмице бити препуштена снажном пољу високог притиска изнад сјевероисточног дијела континента. Његовим рубним дијеловима у Европу ће струјати веома хладан зрак из арктичких предјела Русије.
Почетком октобра престаће доток топлијег ваздуха, а Европу очекује нагли пад температура. У многим подручјима изгледаће више као долазак зиме него јесени, иако смо још прије само седмицу дана биљежили готово тропске температуре.
У наредним данима хладнији ваздух ће се поступно ширити према западу и југу, ка средњој Европи и Балканском полуострву. Температуре на висини од око 1250 метара надморске висине, које најбоље показују продор хладног ваздуха, пашће на вриједности карактеристичне за зиму у већем дијелу Европе.
Хладно ће, међутим, бити и при тлу. На бројним локацијама температуре ће бити и до 10 °C испод дугогодишњег просјека. По први пут у овој јесени 2025. године, у многим земљама температуре ће се приближити или пасти испод нуле. На Алпима се очекују и вриједности испод -10 °C.
Врхунац продора хладног ваздуха очекује се у четвртак и петак. Тада ће готово цијели континент бити под утицајем температура нижих од просјека, изузев подручја иза поларног круга, сјевера Британских острва и запада Пиринејског полуострва.
У другом дијелу седмице хладна ваздушна маса највише ће погодити Балкан. Док ће сјеверније области имати хладно, али не екстремно вријеме, на југу ће температуре бити сличне онима у зимском, а не у јесењем периоду.
Хладан поларни ваздух овдје ће се сударити с топлим средоземним, што ће створити изражен притисни и температурни контраст. То ће резултирати обилним падавинама и снажним вјетром, док ће сјеверније дијелове пратити мирније и углавном суво вријеме.
У планинским предјелима Балкана од четвртка до суботе могло би напасти и до 50 центиметара новог снијега, чак и у јужнијим крајевима. Због доминантног сјевероисточног струјања у Хрватској и околним државама пријети и веома снажна бура – хладан и јак вјетар који с планина силази на јадранску обалу. На појединим мјестима удари вјетра могли би прелазити брзину од 120 km/h.
Промјену временских прилика могао би донијети остатак урагана Хумберто, који ће над сјеверни Атлантик стићи као ван-тропски циклон. Према тренутним прогнозама, очекује се његов долазак почетком викенда.
Својом снагом вјероватно ће пробити блокаду антициклона и топлијим западним и јужним струјањем потиснути хладни ваздух из Европе. Температуре би се тада могле вратити на уобичајене октобарске вриједности.
