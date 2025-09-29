Logo

Дејан Станковић ускоро бивши?

Извор:

Б92

29.09.2025

21:04

Коментари:

0
Дејан Станковић ускоро бивши?

Дејан Станковић нема право да води екипу на још три утакмице, када ће му истећи суспензија, али се поставља питање његове будућности.

Изгледа да је дозлогрдило челницима Спартака његово понашање током утакмица и како јављају руски медији, увелико му траже замјену.

Контактирани су Марко Розе и Рафаеле Паладино, али су обојица тренера одбила да дођу у Русију, према изворима Метаратингс.

Тако је потрага настављена даље, а питање је да ли ће Станковић дочекати крај полусезоне на клупи Спартака.

Црвено-бијели из Москве су тренутно пети на табели.

(б92)

Подијели:

Таг:

Dejan Stanković

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Марија Алексић за АТВ: Животне битке су ме учиниле јачом, радујем се новој сезони

Фудбал

Марија Алексић за АТВ: Животне битке су ме учиниле јачом, радујем се новој сезони

2 ч

0
Голман (19) преминуо послије снажног ударца лоптом у главу

Фудбал

Голман (19) преминуо послије снажног ударца лоптом у главу

4 ч

0
Fudbalska lopta

Фудбал

Трагедија: Голман (19) умро послије несреће на терену

5 ч

0
Мусемић напушта клуб, мијења га Марио Цвитановић

Фудбал

Мусемић напушта клуб, мијења га Марио Цвитановић

8 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

57

Горан Чомор признао да се развео, прва исповијест познатог водитеља

22

53

Годину дана послије допинг скандала – проговорио Синеров физиотерапеут!

22

48

Човић: "Већи сам пријатељ с Изетбеговићем него с Додиком"

22

40

Пронађен Владимир који је нестао прије више од 10 дана

22

40

Полиција идентификовала џепароше: Пријетили туристима ножевима, трага се за њима

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner