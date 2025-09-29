Дејан Станковић ускоро бивши?

Извор:
29.09.2025
Дејан Станковић нема право да води екипу на још три утакмице, када ће му истећи суспензија, али се поставља питање његове будућности.
Изгледа да је дозлогрдило челницима Спартака његово понашање током утакмица и како јављају руски медији, увелико му траже замјену.
Контактирани су Марко Розе и Рафаеле Паладино, али су обојица тренера одбила да дођу у Русију, према изворима Метаратингс.
Тако је потрага настављена даље, а питање је да ли ће Станковић дочекати крај полусезоне на клупи Спартака.
Црвено-бијели из Москве су тренутно пети на табели.
