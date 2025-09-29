Мусемић напушта клуб, мијења га Марио Цвитановић

Извор:
Аваз
29.09.2025
14:29
Коментари:0
Хусреф Мусемић више није тренер Сарајева. Шести мандат Мусемића на клупи је завршио неславно, поразом у сарајевском дербију.
Екипа од његовог преузимања није дјеловала добро и тренутно заузимају тек седму позицију на табели, ближе зони испадања него европским такмичењима.
Према незваничним информацијама "Аваза", постоји могућност да он није имао уговор који се иначе потписују с тренерима до краја сезоне или вишегодишњи, него је доведен као привремено рјешење и очито се преко њега покушао направити позитивни шок, а такав уговор би се накнадно закључио. Ипак, како није ишло, то је само олакшало посао и Сарајево ће ићи у потрагу за новим тренером.
На клупи би га требао замијенити стручњак из Хрватске Марио Цвитановић, који има велико искуство.
Тренерску каријеру је почео као помоћни тренер у НК Загреб, а онда је био скаут репрезентације Хрватске.
Дуго је радио у млађим категоријама Динама, а од љета 2017. до марта 2018. године водио је први тим.
Водио је још Ал-Вехду, Шибеник и Локомотиву.
Хроника
2 ч0
Друштво
2 ч1
Република Српска
2 ч2
Занимљивости
2 ч0
Најновије
Најчитаније
16
33
16
30
16
19
16
08
16
07
Тренутно на програму