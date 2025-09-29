Logo

Мусемић напушта клуб, мијења га Марио Цвитановић

29.09.2025

Мусемић напушта клуб, мијења га Марио Цвитановић

Хусреф Мусемић више није тренер Сарајева. Шести мандат Мусемића на клупи је завршио неславно, поразом у сарајевском дербију.

Екипа од његовог преузимања није дјеловала добро и тренутно заузимају тек седму позицију на табели, ближе зони испадања него европским такмичењима.

Према незваничним информацијама "Аваза", постоји могућност да он није имао уговор који се иначе потписују с тренерима до краја сезоне или вишегодишњи, него је доведен као привремено рјешење и очито се преко њега покушао направити позитивни шок, а такав уговор би се накнадно закључио. Ипак, како није ишло, то је само олакшало посао и Сарајево ће ићи у потрагу за новим тренером.

На клупи би га требао замијенити стручњак из Хрватске Марио Цвитановић, који има велико искуство.

Тренерску каријеру је почео као помоћни тренер у НК Загреб, а онда је био скаут репрезентације Хрватске.

Дуго је радио у млађим категоријама Динама, а од љета 2017. до марта 2018. године водио је први тим.

Водио је још Ал-Вехду, Шибеник и Локомотиву.

