Logo

Голман (19) преминуо послије снажног ударца лоптом у главу

29.09.2025

18:21

Коментари:

0
Голман (19) преминуо послије снажног ударца лоптом у главу

Велика трагедија потресла је шпански фудбал – деветнаестогодишњи голман Раул Рамирез, члан тима Колиндрес из Кантабрије, преминуо је јутрос након тешких повреда задобијених током утакмице против Ревиље у петом рангу тамошњег фудбала.

Млади чувар мреже доживио је снажан ударац у главу, усљед којег је два пута доживео срчани застој – први пут на самом терену, а други пут у колима хитне помоћи на путу ка болници.

Рамирез је био хоспитализован на интензивној њези болнице Валдециља у Сантандеру, али упркос борби љекара, није успио да се опорави.

Иначе, тренер Колиндреса, Рафа де ла Пена, који има образовање из области физичког васпитања, одмах је пружио вјештачко дисање несрећном младићу, док је један навијач – студент медицине – такође притекао у помоћ до доласка екипе хитне помоћи.

Иначе, у граду је проглашена тродневна жалост и сви мечеви ће почети минутом ћутања, преноси Телеграф.

Подијели:

Тагови:

golman

трагедија

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Fudbalska lopta

Фудбал

Трагедија: Голман (19) умро послије несреће на терену

1 ч

0
Мусемић напушта клуб, мијења га Марио Цвитановић

Фудбал

Мусемић напушта клуб, мијења га Марио Цвитановић

4 ч

0
Fudbalska lopta

Фудбал

Преминула легенда Реал Мадрида

9 ч

0
Фелисио Милсон, фудбалер Црвене звезде на мечу са Радничким 1923

Фудбал

Погледајте срамотни пенал Милсона на мечу Црвена звезда - Раднички 1923

10 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

57

Централне вијести, 29.09.2025.

18

50

Тежак удес на путу Требиње - Никшић, саобраћај обустављен

18

46

Борис Кнежевић у Београду са помоћником министра финансија Србије

18

34

Ово је један од ухапшених из Србије: На снимку из Париза баца свињску главу испред џамије

18

23

Нетањаху стигао у Бијелу кућу, Трамп увјерен у постизање мировног споразума

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner