Голман (19) преминуо послије снажног ударца лоптом у главу

29.09.2025
18:21
Коментари:0
Велика трагедија потресла је шпански фудбал – деветнаестогодишњи голман Раул Рамирез, члан тима Колиндрес из Кантабрије, преминуо је јутрос након тешких повреда задобијених током утакмице против Ревиље у петом рангу тамошњег фудбала.
Млади чувар мреже доживио је снажан ударац у главу, усљед којег је два пута доживео срчани застој – први пут на самом терену, а други пут у колима хитне помоћи на путу ка болници.
Рамирез је био хоспитализован на интензивној њези болнице Валдециља у Сантандеру, али упркос борби љекара, није успио да се опорави.
Иначе, тренер Колиндреса, Рафа де ла Пена, који има образовање из области физичког васпитања, одмах је пружио вјештачко дисање несрећном младићу, док је један навијач – студент медицине – такође притекао у помоћ до доласка екипе хитне помоћи.
Иначе, у граду је проглашена тродневна жалост и сви мечеви ће почети минутом ћутања, преноси Телеграф.
