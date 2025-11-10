Данас славимо другог Светог Арсенија Сремца: Урадите једно да заштитите себе и ближње

Извор:
Курир
10.11.2025
07:04
Коментари:0
Српска православна црква данас слави Светог Арсенија Сремца, српског архиепископа и најодговорнијег ученика Светог Саве који се бринуо о аутокефалности СПЦ.
Служењем свете литургије,у Пећкој патријаршији обиљежава се ктиторска слава овог манастира, посвећена Светом Арсенију Сремцу. Његово мјесто рођења смјешта се сјеверно од Саве и Дунава, између поменутих ријека, а неки спомињу да је то Бингула или Дабар код Старог Сланкамена.
Млади Арсеније од младости своје волио је монашки живот, а узор је пронашао у православном манастиру Свети Димитрије у Сремској Митровици, који се у изворима римске курије означава као пун монаха Грка и легло шизматичких заблуда.
Свети Арсеније Сремац на себе је понио бреме управљања младом српском архиескопијом која је била важна за српски државни и народни живот у средњем вијеку.
Свијет
Сенат САД усвојио закон о привременом финансирању владе
У зборнику Житија краљева и архиепископа српских налази се обимна хагиографија Св. Арсенија, коју је написао Архиепископ Данило II. Како је писац имао за циљ да покаже молитвени и подвижнички лик другог српског архиепископа, у тексту се налази ипак сразмјерно мало позитивних историјских чињеница које би говориле о Арсенијевој управи над црквом и црквено-политичком окружењу.
Наслиједио је "пријесто архиепископа српских и поморских земаља" 1233. године, на лично заузимање Светог Саве, пошто се овај повукао и отишао на своје друго путовање у Свету Земљу.
Архиепископ Арсеније је подигао Цркву Св. Апостола у Пећи, одредивши је умјесто Жиче да буде сједиште српске цркве, јер је Жича била сувише изложена нападима непријатељских војски. Заједно са краљем Владиславом старао се око преноса моштију Св. Саве из Трнова у Србију и учествовао је у преносу столице епископа сотонских из Манастира Пресвете Богородице у Стону у манастир Св. Петра и Павла на Лиму.
Због болести се повукао са чела српске цркве 1263, а упокојио три године доцније у жичком метоху Црнча, такође на Лиму. Сахрањен је у својој задужбини, Цркви Светог Апостола у Пећи.
Вјерује се да молитва на овај дан помаже свакоме ко Светог Арсенија замоли за здравље, а вјерује се да ћете на овај начин заштитити породицу и ближње од сваке несреће и пошасти.
Наставниче милости, учитељу Православља, богонадахнути украсу архијереја, оче наш, јерарше Арсеније, заступниче сиромашних, ризницо милосрђа која је отворена за све: Моли Христа Бога да просвети душе наше, да не би никада заспали на смрт.
(Курир)
Најновије
Најчитаније
10
30
10
29
10
18
10
12
10
10
Тренутно на програму