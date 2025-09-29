Застрашујући снимак, погинуо планинар: Покушао да направи слике, па трагично изгубио живот

Извор:
Планинар стар 31 годину трагично је страдао док је покушавао да направи фотографије на врху Нама у провинцији Сичуан, Кина, према наводима извјештаја.
Снимак инцидента брзо је постао виралан на интернету. Наводно је мушкарац одвезао сигурносно уже поред пукотине како би направио фотографије, када је проклизао. Подручје је забрањено за посетиоце, а власти истражују случај.
Његови сапутници могли су само ужаснуто да посматрају како се сурвао више од 200 метара низ ледену падину, неспособни да му помогну.
Један члан групе забиљежио је трагичан пад камером, а снимак се од тада шири интернетом.
A man in his 30s died on Nama Peak in Sichuan, China, after reportedly untying his safety rope to take photos near a crevasse. — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) September 27, 2025
Witnesses said he slipped without an ice axe, slid over 200 meters, and disappeared from view. Authorities are investigating the incident.
Nama Peak,… pic.twitter.com/oeeQdVyfVq
Врх Нама налази се дубоко у удаљеној зони заштите Гонга, до које је потребно дуго пјешачење како би се уопште стигло до базног кампа.
Успон укључује техничке планинарске деонице и често траје неколико сати до самог врха.
Планинари морају да се правилно аклиматизују на висину и да одржавају свакодневне физичке вјежбе.
Сматра се успоном почетног техничког нивоа, али врх Нама захтјева снажну физичку кондицију, вишемјесечне припреме и употребу техничке опреме.
Најпогоднији је за планинаре који већ имају искуства на снијежним планинама.
