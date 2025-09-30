Logo

Славимо Свете мученице Веру, Наду и Љубав: Свака мајка која има женску дјецу данас треба да испоштује овај обичај

Извор:

Курир

30.09.2025

07:08

Коментари:

0
Славимо Свете мученице Веру, Наду и Љубав: Свака мајка која има женску дјецу данас треба да испоштује овај обичај

Српска православна црква и вјерници данас обиљежавају Свете мученице Веру, Наду, Љубав и мајку им Софију. које су биле хришћанске светитељке и мученице из 2. вијека. Оне представљају праве и постојане врлине на којима почива читаво хришћанство и западни културни систем.

Данашњи празник је посвећен женама и њиховој дјеци, превасходно кћеркама. Вјерује се да дјевојчице данас треба обрадовати неким поклоном колико год он скроман био. Поклон може бити и суштински, нематеријални - бар данас им посветите пуну пажњу и покажите колико их волите.

Милорад Додик

Република Српска

Додик данас у Сочију

Имена дјевојчица – Љубав, Вера и Нада – постала су симбол живота сваког хришћанина. У српском народу сматра да се да се на данашњи дан треба посебно уздржати од злих мисли и дјела и посветити се љубави према ближњем и према Богу (у том смислу је овдје значање Љубави као највишег односа са Богом).

Празник Вере, Љубави и Наде (црквенословенски Вера, Надежда и Љубљи; грчки Пистис, Елпис, анд Агапе; латински Фидес, Спес ет Царитас) заправо је посвећен трима хришћанским врлинама познатим из Прве посланице Светог Павла Коричнанима.

Софија (грчка ријеч за Мудрост) је била удовица и сама је у Риму подизала своје кћерке које су имале Вера 12, Нада 10 и Љубав 9 година.

horoskop

Занимљивости

Шта нам звијезде поручују данас?

Када су у вријеме цара Хадријана почела хапшења хришћана, Софија је са кћеркама заробљена и изведена пред цара. Након што су одбиле да се одрекну своје вјере и принесу жртве богињи Артемиди, Хадријан је наредио мучење Софијиних кћерки иако је ријеч била тек о дјевојчицама. Тако су све и настрадале.

Мајка је узела њихова тијела и сахранила их ван града. Након три дана и три ноћи молитви на њиховом гробу и сама је умрла 137. године.

Молитва Светим мученицама Вери, Нади и Љубави и мати им Софији

О, свете и хвале достојне мученице, Вера, Надо и Љубави и храбрих кћери мудра мајко Софија, к вама сада притичемо са усрдном молитвом, јер шта би снажније могло за нас пред Богом посредовати, него вјера, нада и љубав, три темељна камена свих врлина, по којима сте назване и чије обличје бијасте.

Умолите Господа да нас у жалостима и искушењима заштити неизрецивом благодаћу Својом, да нас спасе и сачува као Благ и Човекољубив.

Ротација полиција

Свијет

Туристи из БиХ ухапшени у Шпанији: Претукли радника ноћног клуба

Његову славу, као сунце незалазно, сада гледате и помозите нам у смиреним молитвама нашим, да опрости нам Господ Бог гријехе и безакоња наша, да помилује нас грешне и недостојне милосрђа Његовог.

Молите, дакле, за нас, свете мученице, Господа нашег Исуса Христа, а Њему славу узносимо, са Беспочетним Његовим Оцем и Пресветим и Благим и Животворним Његовим Духом, сада и увијек и у вијекове вијекова. Амин.

Подијели:

Тагови:

православље

vjera

обичаји

СПЦ

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Русију погодио јак земљотрес

Свијет

Русију погодио јак земљотрес

3 ч

0
Нетањаху: Рок – 72 сата

Свијет

Нетањаху: Рок – 72 сата

10 ч

0
Горан Чомор признао да се развео, прва исповијест познатог водитеља

Сцена

Горан Чомор признао да се развео, прва исповијест познатог водитеља

11 ч

0

Више из рубрике

Украден крст са мјеста тешке несреће у којој су погинула два брата и сестра

Друштво

Украден крст са мјеста тешке несреће у којој су погинула два брата и сестра

11 ч

0
Поларни ваздух из Русије стиже у Европу: Најснажније ће погодити Балкан, очекује се и снијег

Друштво

Поларни ваздух из Русије стиже у Европу: Најснажније ће погодити Балкан, очекује се и снијег

12 ч

0
Превентивни прегледи поводом Свјетског дана здравља

Друштво

Превентивни прегледи поводом Свјетског дана здравља

14 ч

0
Застрашујући снимак, погинуо планинар: Покушао да направи слике, па трагично изгубио живот

Друштво

Застрашујући снимак, погинуо планинар: Покушао да направи слике, па трагично изгубио живот

17 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

57

Цвијановић: Људска машта нема граница - исто важи и за медије из Сарајева

09

55

Одређен притвор осумњиченом за свирепо убиство бабе и дједа

09

49

Вишковић изабран за в. д. директора Аутопутева Републике Српске

09

49

Дојава о бомби на породичном имању Милорада Додика

09

45

Човјек којег је Синер отпустио проговорио годину дана након допинг скандала

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner