Славимо Свете мученице Веру, Наду и Љубав: Свака мајка која има женску дјецу данас треба да испоштује овај обичај

Српска православна црква и вјерници данас обиљежавају Свете мученице Веру, Наду, Љубав и мајку им Софију. које су биле хришћанске светитељке и мученице из 2. вијека. Оне представљају праве и постојане врлине на којима почива читаво хришћанство и западни културни систем.
Данашњи празник је посвећен женама и њиховој дјеци, превасходно кћеркама. Вјерује се да дјевојчице данас треба обрадовати неким поклоном колико год он скроман био. Поклон може бити и суштински, нематеријални - бар данас им посветите пуну пажњу и покажите колико их волите.
Имена дјевојчица – Љубав, Вера и Нада – постала су симбол живота сваког хришћанина. У српском народу сматра да се да се на данашњи дан треба посебно уздржати од злих мисли и дјела и посветити се љубави према ближњем и према Богу (у том смислу је овдје значање Љубави као највишег односа са Богом).
Празник Вере, Љубави и Наде (црквенословенски Вера, Надежда и Љубљи; грчки Пистис, Елпис, анд Агапе; латински Фидес, Спес ет Царитас) заправо је посвећен трима хришћанским врлинама познатим из Прве посланице Светог Павла Коричнанима.
Софија (грчка ријеч за Мудрост) је била удовица и сама је у Риму подизала своје кћерке које су имале Вера 12, Нада 10 и Љубав 9 година.
Када су у вријеме цара Хадријана почела хапшења хришћана, Софија је са кћеркама заробљена и изведена пред цара. Након што су одбиле да се одрекну своје вјере и принесу жртве богињи Артемиди, Хадријан је наредио мучење Софијиних кћерки иако је ријеч била тек о дјевојчицама. Тако су све и настрадале.
Мајка је узела њихова тијела и сахранила их ван града. Након три дана и три ноћи молитви на њиховом гробу и сама је умрла 137. године.
О, свете и хвале достојне мученице, Вера, Надо и Љубави и храбрих кћери мудра мајко Софија, к вама сада притичемо са усрдном молитвом, јер шта би снажније могло за нас пред Богом посредовати, него вјера, нада и љубав, три темељна камена свих врлина, по којима сте назване и чије обличје бијасте.
Умолите Господа да нас у жалостима и искушењима заштити неизрецивом благодаћу Својом, да нас спасе и сачува као Благ и Човекољубив.
Његову славу, као сунце незалазно, сада гледате и помозите нам у смиреним молитвама нашим, да опрости нам Господ Бог гријехе и безакоња наша, да помилује нас грешне и недостојне милосрђа Његовог.
Молите, дакле, за нас, свете мученице, Господа нашег Исуса Христа, а Њему славу узносимо, са Беспочетним Његовим Оцем и Пресветим и Благим и Животворним Његовим Духом, сада и увијек и у вијекове вијекова. Амин.
