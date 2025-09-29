Logo

Украден крст са мјеста тешке несреће у којој су погинула два брата и сестра

Извор:

СРНА

29.09.2025

22:28

Украден крст са мјеста тешке несреће у којој су погинула два брата и сестра
Фото: Fena

Украден је један од три крста постављена на мјесту саобраћајне несреће у којој су прије 10 мјесеци у Брки, на дионици пута Брчко-Церик, погинула два брата Гељић и њихова старија сестра, потврдио је Срни блиски рођак погинулих Јосип Гељић.

Гељић је јуче, враћајући се с посла, пролазећи поред тог мјеста примијетио да недостаје крст постављен деветнаестогодишњем Стјепану, те је одмах обавијестио полицију.

Он је навео да су крстови постављени испод пута, неколико метара од банкине и да ником нису могли да сметају, преноси Срна.

"Овај гнусни чин, ко год је урадио, изван је сваког људског разума и поимања", рекао је Гељић.

У тешкој саобраћајни несрећи почетком децембра прошле године погинула су двојица браћа Стјепан (19) и малољетни Иво (16), те њихова сестра Ката (22) Гељић из Доње Скакаве, док је нешто касније повредама подлегао и њихов комшија Томо Матановић, који их је то јутро заједно са својим сином возио у Брчко у школу, а Кату на посао.

Крстови су на мјесту погибије постављени мјесец дана након ове трагедије.

