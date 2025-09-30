Радник из Српске запалио мреже: Враћам се из Њемачке чим...

Извор:
АТВ
30.09.2025
08:51
На друштвеним мрежама протеклих дана повела се жустра расправа о исплативости одласка у Њемачку и о томе колика плата је довољна за достојанствен живот.
Све је почело објавом једног радника из Добоја који поручује:
"Ајде молим те напиши тамо за ове што хоће у Њемачку да им се не исплати долазити испод 3.500 евра плате. Можеш ти радити и за 2.700 евра, али то је робија! Ја чекам да отплатим кредит и назад за Добој, доста ми је свега!".
Његов став изазвао је мноштво коментара, од подршке до оштрих критика.
Један од коментара гласи:
"А у Добоју ћеш радити не за 2.700 него за 700 евра. Прве радне листе дижете кредите да купите ауто и онда кукате како је тешко…"
Други додаје:
"Ко ти је рекао да узимаш кредит? Сам си крив, да је то тако лако, свако би узимао".
Многи коментатори истичу да проблем није у Њемачкој већ у људима и њиховим навикама.
"Није Њемачка крива, криви сте ви што су вам очи гладне и лакоме, па се живи и троши преко својих могућности. Па да вам је и 5.000 плата, опет би преживљавали из мјесеца у мјесец!“, пише један корисник.
Посебно су критиковани они који одмах по доласку купују скупе аутомобиле, телефоне и луксузне ствари, а потом живе у дуговима.
"Прва три мјесеца плате, па кредит за ауто од 50.000 евра, Гучи, Прада, нови ајфон… А онда три седмице паштета за доручак, ручак и вечеру. Криви су сви, само ти ниси!“, наводи се у једном од коментара.
Ипак, има и другачијих искустава. Један радник из БиХ који у Минхену живи већ 12 година тврди да са 2.700 евра мјесечно може нормално живјети, без кредита и дугова.
"Гарсоњеру плаћам 850 евра, на храну 600 евра, не возим ауто него користим јавни превоз. Немам кредите ни минусе. Путовао сам пола Европе и Канаде и још уштедим. Све је ствар мјере и начина живота, не Њемачке", написао је.
Расправа се завршава мишљењем које су многи подржали:
"Проблем је у нама, а не у висини плате. Када се будеш покривао онолико колико је јорган дуг, тек тада ћеш бити задовољан својим животом – било у Њемачкој или у Добоју".
