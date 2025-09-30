Какво нас вријеме очекује током дана?

Извор:
АТВ
30.09.2025
08:35
У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће преовладавати умјерено до претежно облачно вријеме, које ће на сјеверозападу послије подне донијети кишу и пљускове.
До краја дана падавине ће се премјештати ка југоистоку, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Највиша температура ваздуха од 14 на сјеверозападу до 21 на југоистоку, на југу до 24 степена Целзијусова.
Дуваће слаб до умјерен вјетар, у Херцеговини на ударе појачан, углавном сјеверних смјерова.
Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, јутрос преовладава умјерено до претежно облачно вријеме, са маглом по котлинама, док је у Херцеговини претежно сунчано.
Температура ваздуха у 8.00 часова: Соколац нула, Калиновик и Дринић два, Шипово и Рибник три, Хан Пијесак, Кнежево, Мркоњић Град, Гацко и Чемерно четири, Сребреница пет, Србац, Сарајево, Тузла и Зеница шест, Бањалука, Приједор, Нови Град, Фоча, Рудо и Бихаћ седам, Бијељина, Добој, Зворник, Вишеград и Билећа осам, Требиње и Мостар 12 степени Целзијусових.
