Вјеровало се да је ово пиће прави народни лијек за стомак и желудац

29.09.2025
11:18
Коментари:0
Мирис пелина, нане и камилице у комбинацији са жалфијом, коморачем и још низом љековитих трава, био је оно што је Стомаклију издвајало од других ракија.
Њен горак, али ароматичан укус остао је дубоко урезан у сјећања генерација које су одрасле у Југославији.
Као што нас Кокта враћа у дјетињство, а Краш наполитанке на школске одморе, тако и Стомаклија буди носталгију за временима када се живјело спорије и окупљало уз пиће које је важило и за друштвени еликсир и за лијек послије богате трпезе.
Ово пиће било је симбол дружења, традиције и народни лијек, па не чуди што је и данас многи памте чак иако више није популарна, преноси Блиц жена.
Дванаест љековитих биљака
Стомаклија је била посебна врста ракије са 35% до 45% алкохола, оплемењена мјешавином дванаест љековитих биљака.
Србија
Ево како да проверите да ли имате неплаћене саобраћајне казне
У њој су се обично налазили пелин, нана, камилица, жалфија, коморач и друге траве које су стварале специфичан, горак и ароматичан укус.
У вријеме Југославије Стомаклија се могла наћи готово свуда: у кафанама, на празничним трпезама, па и у кућним барским витринама за посебне прилике. С обзиром на то колико је била распрострањена, изненађујуће је да је с временом нестала са рафова.
Разлози су бројни – нови трендови донијели су другачије укусе, људи су радије бирали слађе ликере и вотке са аромама.
Њена производња била је компликована, сировине сезонске, а регулатива строга, па се финансијски више није исплатила. Тако је 2012. године потпуно нестала са тржишта, а компанија која ју је производила, дошла је на ивицу банкрота.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму