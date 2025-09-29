Logo

Овај знак на ноктима може указати на проблеме са срцем

Извор:

Агенције

29.09.2025

10:04

Коментари:

0
Овај знак на ноктима може указати на проблеме са срцем

Једноставан преглед ноктију може открити знак озбиљног срчаног поремећаја, упозорава др Џо Витингтон, познатији на мрежама као др Џо МД.

Ријеч је о Кинкеовом знаку, који се може примијетити лаганим притиском на нокат. Ако се при томе појављује измјена ружичасте и бијеле нијансе, ријеч је о пулсирању које указује на проблем са срчаним залисцима.

Овај феномен настаје када крв не тече правилно из срца, него се враћа уназад, што се стручно назива аортна регургитација.

снијег

Србија

Метеоролог најавио и до пола метра снијега

Такво стање оптерећује срце, а ако се на вријеме не препозна и не лијечи, може довести до озбиљних компликација, укључујући и затајење срца.

"Ако примијетите овакав знак, то није добро“, наглашава др Џо.

Провјера је једноставна – притисне се нокат и посматра појављује ли се пулсирајућа измјена боје. Љекари управо овај траг користе као помоћ при дијагностиковању срчаних болести, јер појачани пулс у артеријама постаје видљив и на ноктима.

О важности Кинковог знака свједочи и случај из 2021. године, описан у "Бритиш Медикал Журнал". Код 74-годишњег пацијента управо је уочено пулсирање на ноктима навело љекаре на сумњу у затајење срца. Поред тога, пацијент је имао и друге симптоме, попут отежаног дисања, отицања и повишеног притиска у венама.

Стручњаци истичу да је овај знак најчешће повезан с тешком инсуфицијенцијом аорталног залиска, иако се може јавити и код других стања. Национална здравствена служба Велике Британије (НХС) наводи и додатне симптоме који могу указивати на затајење срца: кратак дах, отицање ногу и глежњева, вртоглавицу, несвјестицу, упоран ноћни кашаљ, хрипање, надувен стомак, губитак апетита, нагле промјене тјелесне тежине, збуњеност те убрзан или неправилан рад срца.

Вијетнам-Тајфун-290925

Свијет

Двоје мртвих и 17 несталих у удару тајфуна Буалои

Ако примијетите овакве знакове, препорука је да се без одлагања обратите љекару. У случају наглих и изражених тегоба потребно је потражити хитну медицинску помоћ.

Подијели:

Тагови:

srce

nokti

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ланчани судар у Сарајеву

Хроника

Ланчани судар пет возила, створиле се гужве

1 ч

0
Додик открио када ће СНСД предложити кандидата за пријевремене изборе

Република Српска

Додик открио када ће СНСД предложити кандидата за пријевремене изборе

1 ч

5
Снијег цеста аутомобили паркинг

Друштво

Стиже велика промјена времена, ево када је могућ снијег

1 ч

0
Fudbalska lopta

Фудбал

Преминула легенда Реал Мадрида

1 ч

0

Више из рубрике

Ово јефтино воће може замијенити скупе лијекове за холестерол

Здравље

Ово јефтино воће може замијенити скупе лијекове за холестерол

2 ч

0
Комбинације магнезијума и ових лијекова могу бити опасне по живот

Здравље

Комбинације магнезијума и ових лијекова могу бити опасне по живот

17 ч

0
Марија Брањас Морера, жена из Шпаније која је живјела 117 година

Здравље

Научници открили тајну дуговјечности у ДНК жене која је живјела 117 година

19 ч

0
Рекордан број људи заражен сифилисом у овој европској земљи

Здравље

Рекордан број људи заражен сифилисом у овој европској земљи

20 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

07

Гогановић: Сарајево прикрива своје проблеме нападима на Српску и Србију

11

00

''Зрно бесмртника'' све популарније у исхрани

10

59

Медведев: Европа не може да приушти рат са Русијом

10

47

Хаос на популарном грчком острву након невремена

10

42

Пуцњава у Хрватској: Испалио хице на пијаци, људи у паници

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner