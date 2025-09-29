Овај знак на ноктима може указати на проблеме са срцем

Извор:
Агенције
29.09.2025
10:04
Коментари:0
Једноставан преглед ноктију може открити знак озбиљног срчаног поремећаја, упозорава др Џо Витингтон, познатији на мрежама као др Џо МД.
Ријеч је о Кинкеовом знаку, који се може примијетити лаганим притиском на нокат. Ако се при томе појављује измјена ружичасте и бијеле нијансе, ријеч је о пулсирању које указује на проблем са срчаним залисцима.
Овај феномен настаје када крв не тече правилно из срца, него се враћа уназад, што се стручно назива аортна регургитација.
Србија
Метеоролог најавио и до пола метра снијега
Такво стање оптерећује срце, а ако се на вријеме не препозна и не лијечи, може довести до озбиљних компликација, укључујући и затајење срца.
"Ако примијетите овакав знак, то није добро“, наглашава др Џо.
Провјера је једноставна – притисне се нокат и посматра појављује ли се пулсирајућа измјена боје. Љекари управо овај траг користе као помоћ при дијагностиковању срчаних болести, јер појачани пулс у артеријама постаје видљив и на ноктима.
О важности Кинковог знака свједочи и случај из 2021. године, описан у "Бритиш Медикал Журнал". Код 74-годишњег пацијента управо је уочено пулсирање на ноктима навело љекаре на сумњу у затајење срца. Поред тога, пацијент је имао и друге симптоме, попут отежаног дисања, отицања и повишеног притиска у венама.
Стручњаци истичу да је овај знак најчешће повезан с тешком инсуфицијенцијом аорталног залиска, иако се може јавити и код других стања. Национална здравствена служба Велике Британије (НХС) наводи и додатне симптоме који могу указивати на затајење срца: кратак дах, отицање ногу и глежњева, вртоглавицу, несвјестицу, упоран ноћни кашаљ, хрипање, надувен стомак, губитак апетита, нагле промјене тјелесне тежине, збуњеност те убрзан или неправилан рад срца.
Свијет
Двоје мртвих и 17 несталих у удару тајфуна Буалои
Ако примијетите овакве знакове, препорука је да се без одлагања обратите љекару. У случају наглих и изражених тегоба потребно је потражити хитну медицинску помоћ.
Здравље
2 ч0
Здравље
17 ч0
Здравље
19 ч0
Здравље
20 ч0
Најновије
Најчитаније
11
07
11
00
10
59
10
47
10
42
Тренутно на програму