Научници открили тајну дуговјечности у ДНК жене која је живјела 117 година

Извор:

Агенције

28.09.2025

15:19

Марија Брањас Морера, жена из Шпаније која је живјела 117 година
Фото: Screenshot / YouTube

Марија Брањас Морера доживјела је поносних 117 година.

На свом дугом путу, који се завршио 2024. године, жена из Шпаније је доживјела дивне тренутке, али је морала да се избори и са бројним губицима.

Доживјела је смрт својих родитеља, троје браће и сестара, као и једног дјетета. Њен муж је преминуо у 72. години. У 113. години Брањас је чак преживјела и инфекцију корона вирусом.

Како је Морера успјела да живи тако дуго и да остане здрава и витална? Прије смрти, истраживачи су је детаљно проучили. Анализирали су крв, пљувачку и урин.

Резултати су објављени ове недјеље у часопису “Сел Репортс Медисин”. Закључак: једноставно је имала невјероватно добре гене.

Ипак, има и до начина живота

Али то није све. Јер, и ми сами можемо учинити много да останемо здрави у старости.

"Никада није пушила, никада није пила алкохол, уживала је у раду док је могла. Живјела је на селу, бавила се умјереном физичком активношћу (најчешће би ходала сат времена дневно). Исхрана јој је укључивала маслиново уље у медитеранском стилу и, у њеном случају, јогурт", рекао је истраживач Манел Естелер за "ЦНН" о овој старици.

Много кретања, добра храна и без алкохола – ово на први поглед није изненађујуће. Ипак, једна ствар је посебно привукла пажњу научника.

Морера је конзумирала много јогурта – три порције дневно. Истраживачи претпостављају да јој је управо та количина била корисна, јер је имала посебан састав цревне флоре и ниже нивое упала. Међутим, погрешно је мислити да је довољно јести пуно јогурта да бисте доживјели дубоку старост. Научници наглашавају да је процес старења различит код сваког човјека. То се јасно види и када се упореде савјети стогодишњака.

„Никад се не расправљај – али увијек ради оно што ти срце каже", тако је гласио рецепт за дуг живот како га је сажмела Британка Етел Катрам, стара 115 година, која је од средине маја најстарија особа на свијету.

Рођена је 21. августа 1909. године у селу у енглеском Хемширу – у вријеме када је Вилхелм Други још био њемачки цар, а Француз Луј Блерио први човјек који је прелетио Ламанш. Према бази података “Олдест ин Бритен”, Катрам је и посљедња жива поданица краља Едварда Шестог, који је умро 1910. године.

На питање о тајни дуговјечности, Етел одговара:

"Никада се не расправљам. Саслушам друге, а онда урадим по свом".

Без мужа, без стреса

Џени Либертини из Мериленда у САД и даље је витална – и то у 110. години живота. Рођена 1915. године у породици сицилијанских имиграната, већ деценијама живи без мужа. Њена пријатељица и цимерка, Пеги Буклеџ, сматра да је то кључ њене дуговјечности: "Разведена је и сама око 30 година, што значи – нема стреса".

Инах Канабаро Лукас доживјела је 116 година и прије смрти је била најстарија особа на свијету. Рођена је 1908. у јужном Бразилу. Са 20 година постала је часна сестра и дуго је предавала математику и португалски. Њена породица сматра да је тајна њене дуговјечности била у строгом распореду – устајање, оброци, молитва и спавање увијек у исто вријеме.

Винсент Дрансфилд из Њу Џерсија живио је 110 година. Његова тајна: млијеко са прахом Овалтине. Још као тинејџер радио је на фарми и пио неограничене количине млијека, вјерујући да му прах даје додатне витамине и укус.

Ипак, Дрансфилд, рођен 1914, није био опсједнут здрављем. Пушио је 20 година, радио од 15. до касних 70-их, а у исхрани се руководио једноставним правилом: “Једем шта хоћу!”

Волио је хамбургере, чоколаду, пицу и тјестенину, повремено попио пиво, а без јутарње кафе није могао да почне дан. Преминуо је у јуну прошле године.

