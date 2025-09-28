Logo

Снијег у БиХ већ почетком октобра?

28.09.2025

15:13

Коментари:

0
Снијег у БиХ већ почетком октобра?
Фото: Unsplash

Метеоролог Недим Сладић најавио је да ће почетак октобра донијети осјетно хладније дане од просјека, а с падом температура на планинама би се могли појавити и први трагови снијега.

Према његовом појашњењу, хладан ваздух са сјевероистока Европе, у комбинацији с одсјеченом циклоналном циркулацијом, узроковаће нагли пад температуре.

Mobilni telefon / Ilustrativna fotografija

Регион

Казне папрене: Крај за телефонирање током преласка улице

Због тога се на висинама изнад 1500 метара очекују прве пахуље, док се сусњежица не искључује ни у предјелима на око 900 до 1000 метара.

Сладић је напоменуо да ће се сњежне падавине појавити само накратко, будући да је на годишњем одмору и да у наредном периоду неће давати детаљније прогнозе.

илу-магарац-28092025

Занимљивости

Поклон какав нико није очекивао: Младожења из Мостара добио магарца од кума

“На планинама довољно хладно да уз минусе имамо и прве овосезонске пахуље снијега на висинама изнад 1500 метара надморске висине. Сусњежице може бити у подручјима све до 900-1000 метара надморске висине. Засад само кратко, јер прогноза у наредном периоду неће бити будући да сам на годишњем одмору до половине октобра”, навео је Сладић.

Подијели:

Тагови:

Временска прогноза

Недим Сладић

Снијег

oktobar

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Салаковац уништен аутомобил саобраћајна несрећа

Хроника

Прве фоторафије са мјеста несреће у тунелу: Аутомобили уништени, више особа повријеђено

13 мин

0
Доктор Хасан ојадио здравствени систем - штета милионска

Свијет

Доктор Хасан ојадио здравствени систем - штета милионска

15 мин

0
Колико можете зарадити сакупљајући флаше?

Друштво

Колико можете зарадити сакупљајући флаше?

18 мин

0
Главни одбор СДС-а

Република Српска

СДС одабрао кандидата за пријевремене предсједничке изборе

21 мин

0

Више из рубрике

Колико можете зарадити сакупљајући флаше?

Друштво

Колико можете зарадити сакупљајући флаше?

18 мин

0
УЗНЕМИРУЈУЋИ ВИДЕО Штићеник Установе Пазарић малтретирао другог, возач све гледао и снимао

Друштво

УЗНЕМИРУЈУЋИ ВИДЕО Штићеник Установе Пазарић малтретирао другог, возач све гледао и снимао

41 мин

0
Земљотрес у БиХ

Друштво

Земљотрес у БиХ

2 ч

0
Тихомир као дијете нагазио на двије мине: Видио сам да немам шаке и осјетио невјероватну врућину

Друштво

Тихомир као дијете нагазио на двије мине: Видио сам да немам шаке и осјетио невјероватну врућину

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

19

Научници открили тајну дуговјечности у ДНК жене која је живјела 117 година

15

13

Снијег у БиХ већ почетком октобра?

15

11

Казне папрене: Крај за телефонирање током преласка улице

15

11

Поклон какав нико није очекивао: Младожења из Мостара добио магарца од кума

15

08

Прве фоторафије са мјеста несреће у тунелу: Аутомобили уништени, више особа повријеђено

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner