Снијег у БиХ већ почетком октобра?

Метеоролог Недим Сладић најавио је да ће почетак октобра донијети осјетно хладније дане од просјека, а с падом температура на планинама би се могли појавити и први трагови снијега.
Према његовом појашњењу, хладан ваздух са сјевероистока Европе, у комбинацији с одсјеченом циклоналном циркулацијом, узроковаће нагли пад температуре.
Због тога се на висинама изнад 1500 метара очекују прве пахуље, док се сусњежица не искључује ни у предјелима на око 900 до 1000 метара.
Сладић је напоменуо да ће се сњежне падавине појавити само накратко, будући да је на годишњем одмору и да у наредном периоду неће давати детаљније прогнозе.
“На планинама довољно хладно да уз минусе имамо и прве овосезонске пахуље снијега на висинама изнад 1500 метара надморске висине. Сусњежице може бити у подручјима све до 900-1000 метара надморске висине. Засад само кратко, јер прогноза у наредном периоду неће бити будући да сам на годишњем одмору до половине октобра”, навео је Сладић.
