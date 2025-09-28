УЗНЕМИРУЈУЋИ ВИДЕО Штићеник Установе Пазарић малтретирао другог, возач све гледао и снимао

Извор:
Аваз
28.09.2025
14:40
У санитетском возилу Завода са збрињавање ментално - инвалидне дјеце и омладине Пазарић, догодио се инцидент у којем један штићеник малтретира другог док овај лежи на кревету у возилу!
Да ствар буде гора, возач возила је снимао све и потом објавио видео, да би неки портали објавили да се ради о раднику Установе Пазарић! Међутим, како сазнаје портал "Аваза" то није тачно, ради се о двојици штићеника а иза цијеле мучне сецене стоји возач који је упосленик у Пазарићу!
Он је потом објавио и видео на свој Фејсбук профил. Први штићеник физички је малтретирао старију особу у возилу, а возач умјесто да реагује није ништа учинио по том питању.
Мушкарац је опалио шамар другоме, старијем од себе.
Упозоравамо вас да је видео узнемирујући и да га гледате на своју одговорност.
