Logo

УЗНЕМИРУЈУЋИ ВИДЕО Штићеник Установе Пазарић малтретирао другог, возач све гледао и снимао

Извор:

Аваз

28.09.2025

14:40

Коментари:

0
УЗНЕМИРУЈУЋИ ВИДЕО Штићеник Установе Пазарић малтретирао другог, возач све гледао и снимао

У санитетском возилу Завода са збрињавање ментално - инвалидне дјеце и омладине Пазарић, догодио се инцидент у којем један штићеник малтретира другог док овај лежи на кревету у возилу!

Да ствар буде гора, возач возила је снимао све и потом објавио видео, да би неки портали објавили да се ради о раднику Установе Пазарић! Међутим, како сазнаје портал "Аваза" то није тачно, ради се о двојици штићеника а иза цијеле мучне сецене стоји возач који је упосленик у Пазарићу!

игокеа

Кошарка

Званично: Игокеа против Зенита, Уникса и Уралмаша у новом такмичењу ВТБ лиге

Он је потом објавио и видео на свој Фејсбук профил. Први штићеник физички је малтретирао старију особу у возилу, а возач умјесто да реагује није ништа учинио по том питању.

Мушкарац је опалио шамар другоме, старијем од себе.

ALEKSANDAR-LUKAŠENKO-150925

Свијет

Лукашенко: НАТО ће добити одговор ако обори руски војни авион

Упозоравамо вас да је видео узнемирујући и да га гледате на своју одговорност.

Подијели:

Тагови:

Zavod Pazarić

maltretiranje

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Патријарх Порфирије добровољно давање крви

Србија

Патријарх Порфирије у акцији добровољног давања крви

1 ч

0
Кина највиши мост на свијету

Свијет

У Кини отворен највиши мост на свијету

1 ч

0
Руска војска

Свијет

Руска ПВО оборила 41 украјински дрон изнад осам региона

1 ч

0
Полиција аутомобил

Хроника

Због тешке несреће у тунелу, саобраћај у овом дијелу БиХ се одвија једном траком

1 ч

0

Више из рубрике

Земљотрес у БиХ

Друштво

Земљотрес у БиХ

2 ч

0
Тихомир као дијете нагазио на двије мине: Видио сам да немам шаке и осјетио невјероватну врућину

Друштво

Тихомир као дијете нагазио на двије мине: Видио сам да немам шаке и осјетио невјероватну врућину

3 ч

0
Kišni dan u gradu, mokra saobraćajnica, kapljice kiše i prolaznici sa kišobranima stvaraju autentičnu atmosferu jesenje svakodnevice. Savršena ilustracija za teme poput vremena, gradske svakodnevice i urbane fotografije.

Друштво

Обуците се топлије: Данас нас очекује пад температура

6 ч

0
Нови систем уласка у ЕУ од октобра: Која је процедура?

Друштво

Нови систем уласка у ЕУ од октобра: Која је процедура?

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

19

Научници открили тајну дуговјечности у ДНК жене која је живјела 117 година

15

13

Снијег у БиХ већ почетком октобра?

15

11

Казне папрене: Крај за телефонирање током преласка улице

15

11

Поклон какав нико није очекивао: Младожења из Мостара добио магарца од кума

15

08

Прве фоторафије са мјеста несреће у тунелу: Аутомобили уништени, више особа повријеђено

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner