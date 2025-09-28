Logo

Нови систем уласка у ЕУ од октобра: Која је процедура?

28.09.2025

08:52

Нови систем уласка у ЕУ од октобра: Која је процедура?
Фото: Танјуг/АП

Након бројних одлагања и препрека, систем уласка и изласка из Европске уније почеће постепено да се примјењује од 12. октобра, стигла је потврда из Европске комисије.

У електронској форми биљежиће се датум уласка и изласка да се не би премашила дозвољена граница за боравак у земљама Европске уније, која износи 90 дана. У року од шест мјесеци очекује се да ће овај систем користити сваки прелаз на границама Шенгенског простора.

Суочен са бројним одлагањима, након девет година, пошто је предложен - нови систем уласка и изласка из Европске уније, кажу у Европској комисији, почиње са примјеном од октобра.

Александар Сеничић из Националне асоцијације туристичких агенција ЈУТА каже да ће сви путници који буду од 12. октобра пролазили царинску контролу имати контролу пасоша на самој граници уз узимање такозваних биометријских података, дакле фотографију дигиталног лица и фотографију, односно отисак прстију једне руке.

"Путујемо у принципу као и до сада, потребан нам је пасош који је важећи минимум шест мјесеци од момента када треба да изађемо из земаља ЕУ. То важи за све земље Европске Уније осим Ирске и Кипра који су изузети, али уз додатак још четири земље које се налазе у Шенген зони", објаснио је Сеничић.

Policija

Свијет

Више убијених у масовној пуцњави, нападач жртве циљао са рибарског брода

Дуго се чекало да земље чланице постигну консензус око правила новог система, а поштоваће их и путници, рецимо, из Америке, Британије.

Грађани земаља ван Уније без нових услова неће моћи да прелазе границе Шенгенског простора.

Како је најављено из мађарске полиције, нови улазно-излазни систем ЕУ биће уведен постепено, дакле у фазама.

У току тест период од 180 дана, прво ће бити уведен на украјинско-мађарској граници, потом на српско-мађарској граници, а онда и на аеродромима.

Процјењује се да би процедура требало да траје три до пет минута. Када путници буду имали профиле, самоочитавањем пасоша, моћи ће да прелазе границе без контакта са граничном полицијом.

Из Брисела најављују још један систем, ЕТИАС, европски систем за информисање и ауторизацију.

ILU-BEBA-140925

Друштво

Република Српска богатија за 18 беба

За разлику од ЕЕС система, путници би требало да плаћају надокнаду за улазак у Шенгенску зону. Према новој одлуци Европске комисије биће 20 евра, а очекује се да буде оперативан у посљедњем кварталу 2026. године.

(РТС)

EU

