Република Српска богатија за 18 беба

Извор:
АТВ
28.09.2025
08:43
У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 18 беба, 11 дјевојчица и седам дјечака, потврђено је Срни у породилиштима.
У породилишту у Бањалуци рођено је 12 беба, у Бијељини двије, те Добоју, Приједору, Невесињу и Источном Сарајеву по једна беба.
У Бањалуци је рођено седам дјевојчица и пет дјечака, у Бијељини дјечак и дјевојчица, те по дјевојчица у Приједору, Невесињу и Источном Сарајеву.
У породилиштима Требиње, Градишка, Зворник и Фоча није било порода.
