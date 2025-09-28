Жена на свадби погођена ракетом у главу: Испливали детаљи инцидента

Извор:
28.09.2025
08:11
Синоћ око 19.00 сати у Шибенику дошло је до трагедије на свадбеном слављу. Приликом испаљивања сигналне ракете, погођена је жена која је задобила тешке повреде главе.
Повријеђена је хитно превезена у Општу болницу у Шибенику, гдје је, упркос напорима љекара, преминула.
Из шибенске полиције потврдили су догађај. "Једна је особа приведена у полицијске просторије и у току је обрада, док је повријеђена особа превезена у ОБ Шибеник гдје траје љекарска обрада", изјавила је раније портпаролка полиције Сања Баљкас. Полиција је недуго затим потврдила да је жена преминула.
Накнадно је потврђено да је осумњичени 52-годишњак ухапшен и доведен у службене просторије полиције, а против њега је покренуто криминалистичко истраживање.
Увиђај је у току, а полиција спроводи истрагу како би се утврдиле све околности несреће.
Сигнална ракета је пиротехничка направа која се користи у војсци, ваздухопловству и поморству за давање свјетлосних или звучних сигнала, најчешће као позив у помоћ или означавање положаја. Неријетко је користе и навијачи на спортским догађајима.
Након испаљивања производи јако свјетло (црвено или бијело) или снажну буку. Због велике брзине избачаја може бити опасна ако се њоме не рукује опрезно, што је нажалост показала и ова трагедија, наводи "Индекс".
