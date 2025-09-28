Logo

Жена на свадби погођена ракетом у главу: Испливали детаљи инцидента

Извор:

Индекс

28.09.2025

08:11

Коментари:

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

Синоћ око 19.00 сати у Шибенику дошло је до трагедије на свадбеном слављу. Приликом испаљивања сигналне ракете, погођена је жена која је задобила тешке повреде главе.

Повријеђена је хитно превезена у Општу болницу у Шибенику, гдје је, упркос напорима љекара, преминула.

Ухапшен мушкарац

Из шибенске полиције потврдили су догађај. "Једна је особа приведена у полицијске просторије и у току је обрада, док је повријеђена особа превезена у ОБ Шибеник гдје траје љекарска обрада", изјавила је раније портпаролка полиције Сања Баљкас. Полиција је недуго затим потврдила да је жена преминула.

Накнадно је потврђено да је осумњичени 52-годишњак ухапшен и доведен у службене просторије полиције, а против њега је покренуто криминалистичко истраживање.

Илу-даривање-крви-280925

Друштво

Хуманост на дјелу: Млади све спремнији да буду добровољни даваоци крви

Увиђај је у току, а полиција спроводи истрагу како би се утврдиле све околности несреће.

Шта је сигнална ракета?

Сигнална ракета је пиротехничка направа која се користи у војсци, ваздухопловству и поморству за давање свјетлосних или звучних сигнала, најчешће као позив у помоћ или означавање положаја. Неријетко је користе и навијачи на спортским догађајима.

Након испаљивања производи јако свјетло (црвено или бијело) или снажну буку. Због велике брзине избачаја може бити опасна ако се њоме не рукује опрезно, што је нажалост показала и ова трагедија, наводи "Индекс".

Подијели:

Тагови:

Хрватска

raketa

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Хуманост на дјелу: Млади све спремнији да буду добровољни даваоци крви

Друштво

Хуманост на дјелу: Млади све спремнији да буду добровољни даваоци крви

58 мин

0
За осам мјесеци у Српској 40 рођено близанаца

Друштво

За осам мјесеци у Српској 40 рођено близанаца

1 ч

0
Дјевојке из БиХ "оџепариле" часну сестру

Свијет

Дјевојке из БиХ "оџепариле" часну сестру

1 ч

0
Вјера кадионица црква свештеник

Друштво

Данас славимо Светог великомученика Никиту: Овај празник је опомена многима, а жене треба да испоштују један обичај

3 ч

0

Више из рубрике

Преминула жена која је рањена на свадби

Регион

Преминула жена која је рањена на свадби

10 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Свадба кренула по злу: Жена рањена испред катедрале

11 ч

0
Зоран Милановић има само једну жељу за златну рибицу

Регион

Зоран Милановић има само једну жељу за златну рибицу

14 ч

0
Протест против обавезног војног рока у Загребу: "Нисмо топовско месо"

Регион

Протест против обавезног војног рока у Загребу: "Нисмо топовско месо"

15 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

52

Нови систем уласка у ЕУ од октобра: Која је процедура?

08

48

Више убијених у масовној пуцњави, нападач жртве циљао са рибарског брода

08

43

Република Српска богатија за 18 беба

08

42

Додик: Задржаћемо инвестициони циклус који треба да достигне четири милијарде КМ

08

39

У Молдавији почели парламентарни избори

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner