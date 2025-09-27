Преминула жена која је рањена на свадби

Извор:
27.09.2025
Жена која је вечерас тешко повријеђена на свадби у Шибенику, преминула је у болници, пренијели су хрватски медији.
Из Полицијске управе шибенско-книнске раније је потврђено да је у центру града око 19 сати дошло до инцидента с пиротехничким средством.
Све се догодило на обали Фрање Туђмана, на степеницама испред катедрале. Несрећна жена је превезена у Општу болницу Шибеник, а једна особа је приведена и у току је криминалистичко истраживање.
