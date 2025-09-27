Logo

Преминула жена која је рањена на свадби

Извор:

Телеграф

27.09.2025

22:10

Коментари:

0
Преминула жена која је рањена на свадби

Жена која је вечерас тешко повријеђена на свадби у Шибенику, преминула је у болници, пренијели су хрватски медији.

Из Полицијске управе шибенско-книнске раније је потврђено да је у центру града око 19 сати дошло до инцидента с пиротехничким средством.

Полиција Италија

Свијет

Дјевојке из БиХ у Италији ''оџепариле'' часну сестру

Све се догодило на обали Фрање Туђмана, на степеницама испред катедрале. Несрећна жена је превезена у Општу болницу Шибеник, а једна особа је приведена и у току је криминалистичко истраживање.

Подијели:

Тагови:

Šibenik

Свадба

Пуцњава

preminula žena

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Познати нови детаљи убиства бабе и дједа: Унук након злочина побјегао дједовим аутом

Хроника

Познати нови детаљи убиства бабе и дједа: Унук након злочина побјегао дједовим аутом

44 мин

0
Отац и син ухапшени на Косову: Полицији сумњиве биле иконице и грб српског клуба

Србија

Отац и син ухапшени на Косову: Полицији сумњиве биле иконице и грб српског клуба

50 мин

0
Доктор открио рецепт за чишћење масне јетре

Здравље

Доктор открио рецепт за чишћење масне јетре

57 мин

0
Свјетски куп хармонике

Култура

Константин Рјабин побједник Свјетског купа хармонике

1 ч

0

Више из рубрике

Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Свадба кренула по злу: Жена рањена испред катедрале

1 ч

0
Зоран Милановић има само једну жељу за златну рибицу

Регион

Зоран Милановић има само једну жељу за златну рибицу

4 ч

0
Протест против обавезног војног рока у Загребу: "Нисмо топовско месо"

Регион

Протест против обавезног војног рока у Загребу: "Нисмо топовско месо"

4 ч

0
Дражен Келеминец

Регион

Дражен Келеминец запалио заставу у Загребу

6 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

11

Орбан затражио од Зеленског да престане да малтретира Мађарску

22

10

Преминула жена која је рањена на свадби

22

07

Дјевојке из БиХ у Италији ''оџепариле'' часну сестру

21

54

Познати нови детаљи убиства бабе и дједа: Унук након злочина побјегао дједовим аутом

21

48

Отац и син ухапшени на Косову: Полицији сумњиве биле иконице и грб српског клуба

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner