Дјевојке из БиХ у Италији ''оџепариле'' часну сестру

27.09.2025
22:07
Џепароши некада знају бити бескруполозни у тој мјери да не бирају како да дођу до новца. Посљедњи у низу таквих случајева је случај часне сестре која је била у посјети Риму.
Наиме, двије младе џепарошкиње из Босне и Херцеговине одабрале су своју жртву још у аутобусу који је ишао кроз центар Рима.
Ипак, на њихову несрећу, часној сестри су при изласку из аутобуса помогли полицајци који су били у патроли, а који су одмах примијетили да су двије, њима већ познате, џепарошкиње покрале часну сестру.
Полицајци су одмах идентификовали дјевојке и кренули у потрагу за њима, јер су оне, у међувремену, побјегле. Након што су их сустигли, узели су им украдени новчаник, а њих двије, обје 20-годишњакиње, пријављене су за крађу, преносе Независне.
