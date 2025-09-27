Logo

Дјевојке из БиХ у Италији ''оџепариле'' часну сестру

27.09.2025

22:07

Полиција аутомобил Италија
Фото: kay de vries/Pexels

Џепароши некада знају бити бескруполозни у тој мјери да не бирају како да дођу до новца. Посљедњи у низу таквих случајева је случај часне сестре која је била у посјети Риму.

Наиме, двије младе џепарошкиње из Босне и Херцеговине одабрале су своју жртву још у аутобусу који је ишао кроз центар Рима.

Policija Srbija

Хроника

Познати нови детаљи убиства бабе и дједа: Унук након злочина побјегао дједовим аутом

Ипак, на њихову несрећу, часној сестри су при изласку из аутобуса помогли полицајци који су били у патроли, а који су одмах примијетили да су двије, њима већ познате, џепарошкиње покрале часну сестру.

Полицајци су одмах идентификовали дјевојке и кренули у потрагу за њима, јер су оне, у међувремену, побјегле. Након што су их сустигли, узели су им украдени новчаник, а њих двије, обје 20-годишњакиње, пријављене су за крађу, преносе Независне.

