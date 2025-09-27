Лавров упозорио ЕУ и НАТО на одлучан одговор Москве у случају агресије

Извор:
27.09.2025
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров упозорио је НАТО и Европску унију да ће свака агресија против Русије бити дочекана одлучним одговором.
"Русија је оптужена да је планирала напад на Сјеверноатлантски савез и земље Европске уније. Предсједник Владимир Путин је више пута демантовао ове провокације", рекао је Лавров Генералној скупштини УН.
Он је истакао да је Москва узнемирена коментарима појединих политичара у престоницама ЕУ и НАТО-а о трећем свјетском рату као вјероватном сценарију.
"Ти појединци поткопавају све напоре да се пронађе праведна равнотежа интереса међу свим чланицама међународне заједнице покушавајући да наметну своје једностране приступе свима осталима", рекао је Лавров.
Лавров се раније ове седмице састао са америчким државним секретаром Марком Рубиом на маргинама Генералне скупштине УН.
