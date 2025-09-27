Logo

Лавров упозорио ЕУ и НАТО на одлучан одговор Москве у случају агресије

Извор:

СРНА

27.09.2025

19:50

Лавров упозорио ЕУ и НАТО на одлучан одговор Москве у случају агресије

Руски министар спољних послова Сергеј Лавров упозорио је НАТО и Европску унију да ће свака агресија против Русије бити дочекана одлучним одговором.

"Русија је оптужена да је планирала напад на Сјеверноатлантски савез и земље Европске уније. Предсједник Владимир Путин је више пута демантовао ове провокације", рекао је Лавров Генералној скупштини УН.

илу-октоберфест-27092025

Свијет

Октоберфест неочекивано затворен, огласила се полиција

Он је истакао да је Москва узнемирена коментарима појединих политичара у престоницама ЕУ и НАТО-а о трећем свјетском рату као вјероватном сценарију.

"Ти појединци поткопавају све напоре да се пронађе праведна равнотежа интереса међу свим чланицама међународне заједнице покушавајући да наметну своје једностране приступе свима осталима", рекао је Лавров.

Бијељина-27092025

Градови и општине

Бијељина већ 10 мјесеци нема начелнике одјељења

Лавров се раније ове седмице састао са америчким државним секретаром Марком Рубиом на маргинама Генералне скупштине УН.

