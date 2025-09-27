Октоберфест неочекивано затворен, огласила се полиција

Извор:
Телеграф
27.09.2025
19:41
Због пренатрпаности и превелике гужве, приступ Октоберфесту је затворен данас поподне, пренио је Билд.
У 17,56, полиција у Минхену је објавила на мрежи Икс, бившем Твитер, да је превлеика гужва:
"Простор Октоберфеста је сада затворен због пренатрпаности. Не долазите више на Октоберфест".
Полиција је такође објавила затварање на енглеском и италијанском језику туристима на путу ка Терезиним ливадама.
Разлог за затварање је тај што је десетине хиљада људи похрлило на највећи свјетски фолклорни фестивал по топлом и сунчаном дану. Има извјештаја да су посјетиоци паничили због клаустрофобије и вриштали дозивајући помоћ.
Полиција и организатори догађаја су се консултовали, а затим одлучили да затворе приступ. Оглашена су обавјештења преко разгласа како би се посјетиоци замолили да престану да чекају у реду испред шатора са пивом и да им се скрене пажња да могу пјешке да напусте Терезине ливаде.
Послије око 40 минута, ситуација се смирила, а полиција се поново огласила:
"Драги посјетиоци Октоберфеста, због привремене пренатрпаности на фестивалском простору, наложена су затварања. Није било и даље нема опасности. Желимо вам пријатан боравак".
