Logo

Октоберфест неочекивано затворен, огласила се полиција

Извор:

Телеграф

27.09.2025

19:41

Коментари:

0
Октоберфест пиво
Фото: Танјуг/АП

Због пренатрпаности и превелике гужве, приступ Октоберфесту је затворен данас поподне, пренио је Билд.

У 17,56, полиција у Минхену је објавила на мрежи Икс, бившем Твитер, да је превлеика гужва:

"Простор Октоберфеста је сада затворен због пренатрпаности. Не долазите више на Октоберфест".

Бијељина-27092025

Градови и општине

Бијељина већ 10 мјесеци нема начелнике одјељења

Полиција је такође објавила затварање на енглеском и италијанском језику туристима на путу ка Терезиним ливадама.

Разлог за затварање је тај што је десетине хиљада људи похрлило на највећи свјетски фолклорни фестивал по топлом и сунчаном дану. Има извјештаја да су посјетиоци паничили због клаустрофобије и вриштали дозивајући помоћ.

Полиција и организатори догађаја су се консултовали, а затим одлучили да затворе приступ. Оглашена су обавјештења преко разгласа како би се посјетиоци замолили да престану да чекају у реду испред шатора са пивом и да им се скрене пажња да могу пјешке да напусте Терезине ливаде.

Теслић-27092025

Друштво

Крстовдан у манастиру Часног Крста на Крстовој Гори

Послије око 40 минута, ситуација се смирила, а полиција се поново огласила:

"Драги посјетиоци Октоберфеста, због привремене пренатрпаности на фестивалском простору, наложена су затварања. Није било и даље нема опасности. Желимо вам пријатан боравак".

Подијели:

Таг:

Октоберфест

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ходање природа шетња човјек

Здравље

Зашто је шетња најбоља активност за тијело и ум?

56 мин

0
Трећи уписни рок: Између жеља студената и реалности тржишта рада

Друштво

Трећи уписни рок: Између жеља студената и реалности тржишта рада

57 мин

0
Лавров: Запад намјерно саботира Дејтонски мировни споразум

Свијет

Лавров: Запад намјерно саботира Дејтонски мировни споразум

1 ч

0
Фочак ухапшен због пуцњаве у угоститељском објекту

Хроника

Фочак ухапшен због пуцњаве у угоститељском објекту

1 ч

0

Више из рубрике

Лавров: Запад намјерно саботира Дејтонски мировни споразум

Свијет

Лавров: Запад намјерно саботира Дејтонски мировни споразум

1 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Свијет

Разбијена међународна мрежа: Прали новац и шверцовали злато на Косово и у Турску

1 ч

0
Најмање 25 мртвих због лажне вотке, ухапшена васпитачица

Свијет

Најмање 25 мртвих због лажне вотке, ухапшена васпитачица

1 ч

0
Доналд Трамп издао наређење: Спремајте трупе

Свијет

Доналд Трамп издао наређење: Спремајте трупе

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

20

Трамп наредио ново распоређивање војске

20

08

Љекари се боре за живот брутално претученог мушкарца: Нападач ухапшен убрзо након напада

19

55

Једноставни начини да спријечите јесење опадање косе

19

50

Лавров упозорио ЕУ и НАТО на одлучан одговор Москве у случају агресије

19

49

Евролига приоритет за КК Партизан

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner