Бијељина већ 10 мјесеци нема начелнике одјељења

Извор:

АТВ

27.09.2025

19:38

Коментари:

0
Бијељина већ 10 мјесеци нема начелнике одјељења
Фото: АТВ

Може ли се примати начелничка плата иако нисте начелник? У Бијељини и то може! Бијељина нема начелнике одјељења скоро 10 мјесеци. Иако је изашао конкурс, он никад није реализован, а лицима која су вршиоци дужности била 90 дана, мандат је истекао још у фебруару, ипак они и данас примају начелничку плату иако нису начелници.

„Ево у ситуацији смо сада, улазимо полако, у десети мјесец ћемо да уђемо. Тај конкурс није реализован и овдје постављамо питање шта се дешава са оне, можемо слободно сада да кажемо, декларативне приче коју је први човјек овог рада пласирао у јавности да ће Градска управа да прими најкомпетентније људе на позиције за начелнике Одјељења. Можемо да видимо да је то једна шарена лажа, да је он једноставно искористио ту прилику и, могу да кажем, политички подмирио своје колеге из СДС-а и буџет града Бијељина је додатно оптерећен са тим људима. Тако да они уживају све могуће привилегије на позицијама које су фактички у техничком мандату“, рекао је Александар Остојић, Шеф Клуба одборника СНСД-а у скупштини града Бијељина.

Ради се класичном примјеру политизације и злоупотребе положаја, јер вршиоци дужности уживају све привилегије, иако формално немају мандат. Нажалост ова пракса није нова, кажу социолози.

„Један индикатор велике политизације и држања под контролу великог броја људи. Ја знам рецимо да и у Градској управи у Бијељини и вјероватно и у другим градским управама има много, много људи на одређено вријеме. Има једна појава да има много упражњених мјеста која треба да буду попуњене по редовном конкурсу и да људи добију рјешење за сталну. Та појава много људи на одређено вријеме, много в.д.је израз те класичне политизације“, рекао је Драго Вуковић, социолог и политички аналитичар.

Још један је ово примјер да је Бијељина град апсурда и да се новац за који градоначелник у Градска управа свакодневно тврде да га нема - разбацује.

Да ли ће и када ће конкурс бити реализован и када ћемо добити начелнике Одјељења ни данас нисмо добили одговор ни од ГУ ни од градоначелника.

