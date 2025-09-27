Школа у БиХ забранила ученицима мобилне телефоне

Извор:
Агенције
27.09.2025
17:40
Основна школа "Травника", огласила се саопштењем у вези са забраном употребе мобилних телефона у школи.
У саопштењу родитељима/старатељима се наводи да због учесталих проблема које употреба мобилних телефона узрокује током наставе, на претходно одржаним родитељским састанцима донесена је и подржана одлука да се у просторијама школе током наставног процеса забрањује употреба мобилних телефона и других сличних електронских уређаја.
Из школе истичу да ова одлука има за циљ да се обезбиједи несметан ток наставног процеса, повећа концентрација ученика, унаприједи дисциплина и смањи ризик од нежељених ситуација.
"Одлука је званична и иста је у Правилнику о кућном реду школе – Члан 40. Молимо родитеље да пруже пуну подршку у спровођењу ове мјере и да разговарају са својом дјецом о важности њеног поштовања. На нашој страници су доступни службени телефонски бројеви школе. Ваша сарадња и разумијевање од пресудног су значаја за изградњу одговорног и сигурног школског окружења", саопштено је из Основне школе "Травник".
