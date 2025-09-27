Истрага против власника фирме и тројице инспектора због трагедије у Јабланици

Извор:
Због трагедије у Јабланици 4. октобра прошле године, када је у поплавама и одронима страдало 19 људи, под истрагом су власник фирме „Сани“ Џенан Хонђо и тројица рударско-геолошких инспектора Министарства привреде ХНК – Драган Обрадовић, Жељко Рангелов и Иван Микулић.
Како је потврђено из Тужилаштва Херцеговачко-неретванског кантона, истрагом је обухваћено и привредно друштво „Сани“ д.о.о. Јабланица, чији је Хонђо оснивач и директор. Осумњиченима се на терет стављају злоупотреба положаја или овлаштења у стицају с кривичним дјелима изазивања опште опасности, онечишћења околиша и несавјесног рада у служби.
Испитивање осумњичених требало би да почне наредне седмице у Подручном уреду Тужилаштва у Коњицу.
Иако се спорни каменолом изнад насеља Доња Јабланица од 2006. води као јавни интерес, те су у годинама након тога општинске службе издавале документацију попут урбанистичке сагласности за геолошка истраживања, ниједна особа из Општине Јабланица или Општинског вијећа засад није обухваћена истрагом.
Из Тужилаштва напомињу да ће, ради утврђивања свих околности, по потреби поново бити саслушани свједоци, вјештаци и осумњичени, а одлука о подизању оптужнице зависиће од резултата прикупљених доказа и налаза вјештака.
