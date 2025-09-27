Гужва на једном граничном прелазу

Извор:
На граничном прелазу Шепак гужва је на улазу у БиХ, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.
На осталим граничним прелазима задржавања за путничка возила нису дужа од 30 минута.
Гранични прелаз Брчко је отворен за путничка возила до 3,5 тона.
На граничном прелазу Каракај код Зворника забрањен је саобраћај за возила тежа од пет тона највеће дозвољене масе.
Теретна возила тежа од пет тона преусмјеравају се на мост "Братољуб" у Братунцу и на гранични прелаз Рача.
Шлепери и теретна возила могу саобраћати на граничном прелазу Шепак од 22.00 до 6.00 часова.
Саобраћај се већини путева одвија по сувим и мјестимично влажним коловозима.
Из АМС скрећу пажњу на повећану опасност од одрона на дионицама у усјецима и возачима савјетују опрезну вожњу прилагођену стању и условима на путу.
