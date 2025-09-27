Logo

Гужва на једном граничном прелазу

СРНА

27.09.2025

17:15

Гранични прелаз Шепак
Фото: АМС РС

На граничном прелазу Шепак гужва је на улазу у БиХ, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.

На осталим граничним прелазима задржавања за путничка возила нису дужа од 30 минута.

илу-албанија-27092025

Свијет

Албанија: На улицама билборди са фотографијама бивших вођа терористичке ОВК

Гранични прелаз Брчко је отворен за путничка возила до 3,5 тона.

На граничном прелазу Каракај код Зворника забрањен је саобраћај за возила тежа од пет тона највеће дозвољене масе.

Теретна возила тежа од пет тона преусмјеравају се на мост "Братољуб" у Братунцу и на гранични прелаз Рача.

Шлепери и теретна возила могу саобраћати на граничном прелазу Шепак од 22.00 до 6.00 часова.

Саобраћај се већини путева одвија по сувим и мјестимично влажним коловозима.

илу-Министарство спољних послова-27092025

БиХ

МИП Србије: Лагумџија нарушава дух сарадње у региону

Из АМС скрећу пажњу на повећану опасност од одрона на дионицама у усјецима и возачима савјетују опрезну вожњу прилагођену стању и условима на путу.

Гранични прелаз

