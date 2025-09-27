Logo

Лавров: Запад намјерно саботира Дејтонски мировни споразум

СРНА

27.09.2025

19:24

Лавров: Запад намјерно саботира Дејтонски мировни споразум
Фото: Tanjug/AP

Министар спољних послова Русије Сергеј Лавров изјавио је на Генералној скупштини УН да се у БиХ и на Косову и Метохији спроводе систематски напади усмјерени против српског народа и његових основних права.

- И на Косову и у БиХ покренути су напади на животне интересе српског народа, укључујући исконска права српског православља - нагласио је Лавров.

Према његовим ријечима, једнострано признање независности Косова, у супротности са резолуцијом 1244, у суштини је представљало покушај разарања државног уређења Србије.

Шеф руске дипломатије упозорио је да таква политика Запада подрива мир и стабилност на Балкану, истичући да Москва остаје досљедна у одбрани суверенитета.

Лавров је поручио и да западне земље намјерно саботирају Дејтонски мировни споразум и тиме воде ка урушавању државности БиХ.

Лавров је дјеловање Запада на Балкану назвао флагрантним примјером подривања суверенитета и грубог мијешања у унутрашње ствари независне државе.

Према његовим ријечима, у овом региону се отворено крши и основни принцип Повеље УН о обавези свих чланица да поштују одлуке Савјета безбједности.

Безбједност и витални интереси Москве морају бити гарантовани

Русија остаје отворена за преговоре о отклањању узрока украјинског сукоба, али права Руса и руских говорника на територијама под контролом Кијева морају бити обновљена и у потпуности поштована, изјавио је руски министар спољних послова Сергеј Лавров.

- Као што је руски предсједник Владимир Путин више пута рекао, Русија је била и остаје отворена за преговоре о отклањању узрока сукоба. Безбједност и витални интереси Русије морају бити поуздано гарантовани - истакао је Лавров на 80. сједници Генералне скупштине Уједињених нација.

На тој основи, додао је Лавров, Русија је спремна да разгова о безбједносним гаранцијама за Украјину.

