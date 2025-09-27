Стампедо на митингу: Најмање 30 погинулих, међу њима и троје дјеце

Извор:
Телеграф
27.09.2025
18:42
Коментари:0
Најмање 30 особа је погинуло, међу којима и троје дјеце, а неколико десетина је повријеђено у стампеду који се догодио на митингу славног тамилског глумца и политичког лидера Виџаја, објавио је Тајмс оф Индиа.
Како је пренио Ма Субраманиана, министар здравства индијске савезне државе Тамил Наду, најмање 24 доктора из оближњег округа Тиручи и 20 из Салема послато је да помогне повријеђенима.
До стампеда је дошла на препуном скупу у граду Каруру. Према писању индијских медија, више је чланова његове странке "Тамилага Веттри Казхагам" (ТВК) изгубило свијест и хитно је превезено возилима хитне помоћи.
JUST IN: At least 31 dead, 58 injured after stampede during actor-politician Vijay's rally in India's Tamil Nadu, state lawmaker says.— AZ Intel (@AZ_Intel_) September 27, 2025
pic.twitter.com/1pgSDMd6Cv
Виџај је на тренутак прекинуо говор и лично дијело флаше воде окупљенима како би им помогао. Ово је још један у низу проблема с масовним скуповима у Тамил Надуу, гдје политичке странке традиционално окупљају десетине хиљада људи на отвореним просторима без строге контроле.
Џозеп Виџај Чандрасекар је рођен 22. јуна 1974. Током више од 30 година каријере снимио је 68 филмова и постао једна од највећих звијезда тамилског филма.
Over 20 Dead in Stampede at TVK Vijay Meeting— India Brains (@indiabrains) September 27, 2025
Reports confirm that women and children are among the deceased. Ambulances are lining up at Karur Hospital, raising concerns that the death toll may increase further. pic.twitter.com/BKPNF2KUN7
У фебруару прошле године је основао своју странку и започео активну улогу у политици индијске државе Тамил Наду.
Најновије
Најчитаније
20
20
20
08
19
55
19
50
19
49
Тренутно на програму