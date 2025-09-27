Logo

Стампедо на митингу: Најмање 30 погинулих, међу њима и троје дјеце

Најмање 30 особа је погинуло, међу којима и троје дјеце, а неколико десетина је повријеђено у стампеду који се догодио на митингу славног тамилског глумца и политичког лидера Виџаја, објавио је Тајмс оф Индиа.

Како је пренио Ма Субраманиана, министар здравства индијске савезне државе Тамил Наду, најмање 24 доктора из оближњег округа Тиручи и 20 из Салема послато је да помогне повријеђенима.

До стампеда је дошла на препуном скупу у граду Каруру. Према писању индијских медија, више је чланова његове странке "Тамилага Веттри Казхагам" (ТВК) изгубило свијест и хитно је превезено возилима хитне помоћи.

Виџај је на тренутак прекинуо говор и лично дијело флаше воде окупљенима како би им помогао. Ово је још један у низу проблема с масовним скуповима у Тамил Надуу, гдје политичке странке традиционално окупљају десетине хиљада људи на отвореним просторима без строге контроле.

Џозеп Виџај Чандрасекар је рођен 22. јуна 1974. Током више од 30 година каријере снимио је 68 филмова и постао једна од највећих звијезда тамилског филма.

У фебруару прошле године је основао своју странку и започео активну улогу у политици индијске државе Тамил Наду.

