Преминула млада докторица која је сама бринула о 5.000 људи

Туга и невјерица завладале су мјестом од 5.000 становника, због преране смрти докторице Магдалене, која је преминула у 38. години док је и даље бринула о својим пацијентима.
Љекарка је током посљедњих дана била надлежна за свих 5.000 пацијената у мјесту Доргалију у Италији због болести својих колега, а смрт је изазвала шок у локалној заједници и међу колегама из љекарских удружења.
Према извјештајима, др Магдалена Карта која је живјела и радила у Доргалију, у провинцији Нуорое претходних је дана имала прве симптоме болести, али их је игнорисала како не би напустила пацијенте који су чекали преглед.
У сриједу поподне, њено здравствено стање нагло се погоршало, а љекарка је схватила да ће пасти и позвала хитну помоћ:
"Дођите, не осјећам се добро," биле су њене посљедње ријечи.
Одмах је пребачена у болницу Сан Франческо у Нуору, а затим транспортована ваздушном амбулантом у боље опремљену болницу Броцу у Каљарију, гдје је преминула током ноћи.
Филипо Анели, предсједник Националне федерације љекарских удружења (Фномкео), изјавио је: "Млада колегиница била је једина општа љекарка за заједницу од 5.000 пацијената. Заједницу коју није хтјела да напусти, упркос свом лошем стању. Ставила је здравље пацијената испред свог, и то ју је коштало живота. Смрт на раду! Држава има дужност да предузме мјере како се овакве трагедије не би поновиле".
Локална заједница памти др Магдалену Карту као љекарку која је увијек била доступна и спремна да помогне. Градоначелник Доргалија истакао је:
"Ово нас наводи на размишљање о стресу којем су љекари свакодневно изложени. Посебно општи љекари који брину и до 1.800 пацијената, попут Магдалене".
За дан сахране др Магдалене Карте локална управа прогласила је дан жалости.
Фномкео је истакао да је смрт др Карте примјер проблема преоптерећења љекара због недостатка основних здравствених услуга, посебно у удаљеним, планинским и руралним областима, али и у предграђима и полуцентралним дијеловима великих градова широм Италије.
"Наша захвалност иде Магдалени што је несебично примјењивала принципе Кодекса етике, а саучешће њеној породици и заједници. Ипак, не можемо да ћутимо о ситуацији у којој све више области остаје без најосновнијих здравствених услуга," закључује федерација.
