Протест против обавезног војног рока у Загребу: "Нисмо топовско месо"

27.09.2025
17:43
Демонстранти су се данас окупили на загребачком Тргу бана Јелачића како би се супротставили поновном увођењу обавезне војне службе.
Организатор скупа, Центар за економско образовање, каже да је војна служба неправедна и непотребна, и да Хрватска може да оствари своје безбједносне циљеве без присилне регрутације.
Већина грађана никада неће служити војску
„Већина грађана, као и већина парламентараца, није и никада неће служити војни рок. И због старосне и полне структуре становништва, и због Министарства одбране које заправо тражи 4.000 регрута годишње, сваког десетог регрута. Хрватску су у Домовинском рату бранили добровољци. Није било опште мобилизације“, истакли су организатори.
Додали су да устав забрањује наметање обавеза заснованих на полу. „Устав забрањује наметање војне обавезе грађанима на основу њиховог пола, баш као што би забранио наметање женама обавезе да служе (или 'основну обуку' за служење) као васпитачице у вртићима“, рекли су.
„Дискриминација није патриотизам“
Организатори су такође критиковали понуду државе регрутима. „Када би држава праведно плаћала војску, имала би довољно добровољаца. Али док угоститељи не могу да пронађу сезонске раднике за 1.250 евра са смјештајем и храном, влада нуди 900 евра регрутима који су обавезни да буду у резерви до 55. године и пита се зашто људи не желе да служе војску док дронови падају изнад Европе“, рекли су.
Омладинска мрежа је истакла да млади људи нису били укључени у процес доношења одлука. „Не желимо обавезну војну службу. Зато смо данас овдје. Да ли је влада питала младе људе? Не. Дискриминација није патриотизам. Желимо улагања у образовање.“
„Инвестирајте у нас, а не у бомбе“
Желимо улагања у нас, а не у бомбе. Нисмо топовско месо. Не треба нам додатна поларизација у друштву. Ментално здравље није игра. Потребна нам је нада, а не страх. Млади људи треба да буду партнери, а не објекти политике. Улагање у младе људе је улагање у будућност. Млади људи нису само војници. Они су наша садашњост и будућност“, рекли су окупљенима.
