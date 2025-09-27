Logo

Познати маркет продаје свињско месо за 6 марака

27.09.2025

15:01

Премијер Хрватске Андреј Пленковић на данашњој сједници Владе је рекао да је на подручју заразе Афричком кугом 50 одсто хрватске производње свиња.

“Закључно с 25. септембром, забиљежено је 41 избијање афричке свињске куге на газдинствима, а у 39 случајева потврђено је и на дивљим свињама. Активно се прати ситуација и предузимају све мјере, како би се спријечило даљње ширење болести. У складу с праксом од прије двије године, болест не представља опасност за људско здравље, али човјек може бити преносник заразе”, рекао је Пленковић.

"Радићемо на одбрани хрватског свињогојства и домаће производње, ограничавајући ширења болести, појачавајући ветеринарске и санитарне инспекција како би се осигурало поштовање биосигурносних правила, али и улагањем и подизање биосигурносних стандарда од малих произвођача до великих фарми. Потребно је повећати напоре против илегалног узгоја и увоза који је један од главних узрочника ширења болести”, рекао је Пленковић.

Еутаназија свиња

Подсјетимо, у Хрватској су ове године, закључно с 24. септемброма, еутаназиране 5.752 свиње у 184 објекта, а вирус је потврђен на фарми Соколовац фирме Беље са 9.829 свиња и фарми у Неметину са 1.600 свиња.

У бројним трговинама свињско месо је на акцији па се тако килограм свињске лопатице без костије у Кауфланду продаје за само 3,09 евра (око 6 марака) по килограму, пише портал "Дневно".

