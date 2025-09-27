СНСД упутио захтјев Станивуковићу: Предложено рјешење за Градски базен

Извор:
Градски одбор СНСД-а захтијева од Драшка Станивуковића, градоначелника Бањалуке, да до понедјељка, а у складу са својим надлежностима, предложи оснивачке акте како би Градски олимпијски базен постао посебна јавна установа.
“Постоји само једно рјешење којим ће се омогућити нормално функционисање и у будућности – Градски олимпијски базен мора постати посебна јавна установа, независна од губиташког јавног предузећа ‘Аквана’, као што је Скупштинска већина и раније предложила. Само на тај начин Скупштина града ће имати увид у приходе и расходе и осигурати да се средства троше намјенски, а сам базен више никад не би дошао у тренутне проблеме. Зато захтијевамо од градоначелника да најкасније до понедјељка, у складу са својим надлежностима, предложи оснивачке акте како би се одмах након тога сазвала ванредна сједница и изгласао овај приједлог”, саопштено је из ГО СНСД.
Они су додали да градска власт свјесно држи базен под кључем већ мјесецима, а на штету дјеце, спортских клубова и свих суграђана.
“Обавезујемо се и да ћемо, приликом усвајања буџета за ту јавну установу, обезбиједити довољно средстава да коришћење базена буде бесплатно за дјецу и спортске клубове. Свако даље одуговлачење рјешавања овог проблема биће само још један доказ да је градоначелнику важније да се бави политиком него интересима грађана”, истакли су они.
