Драшко Станивуковић заронио ''дубоко''

Извор:

АТВ

27.09.2025

14:10

Коментари:

0
Драшко Станивуковић ронио у Боки Которској
Фото: Screenshot

Драшко Станивуковић, градоначелник Бањалуке, објавио је видео из Боке Которске гдје је ронио на дубини од 25 метара, а како је истакао, то је урадио на сопствену одговорност.

“Идемо да пробамо једну нову авантуру са нашим пријатељима из бањалучког Бука. Иде потпис да ово радим на сопствену одговорност”, рекао је Станивуковић додајући да је опрема “тешка као слон”.

Он се захвалио Ронилачком клубу “Бук” Бањалука на пренесеном знању.

“Посебно хвала инструкторима Игору, Александру и Ђорђу на професионализму, као и цијелој екипи на сјајном дружењу. Ронилачки клуб ‘Бук’ је један од најбољих у региону, због тога ће и у наредном периоду моћи да рачуна на подршку свог града за остваривање нових планова и циљева које ћемо реализовати до наредне године када прослављају јубилеј од 50 година постојања”, написао је Станивуковић.

Коментари (0)
