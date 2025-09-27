Дивље депоније преплавиле Бањалуку

Извор:
Глас Српске
27.09.2025
13:15
Коментари:0
Несавјесни грађани током ове године направили су дивље депоније на тридесетак локација широм Бањалуке, због чега је комунална полиција постављала видео-надзор и траке упозорења с надом да ће спријечити нелегално одлагање отпада.
Међутим, чини се да камере, траке, па ни високе казне нису обуздале оне који на овај начин уништавају свој град, а из комуналне полиције нису нам одговорили на питање колико је до сада санкционисано оваквих грађана.
Како су навели, казне за нелегално одлагање отпада прописане су Одлуком о комуналном реду и за физичка лица крећу се од 2.000 до 6.000 КМ.
"Казне за правна лица крећу се од 5.000 до 10.000 КМ, а одговорно лице у правном лицу од 2.000 до 6.000 КМ. За самосталне предузетнике казне су у распону од 2.000 до 6.000 КМ", навели су из комуналне полиције.
Међу онима који се дуже вријеме суочавају са овим проблемом су мјештани Обилићева. Они упозоравају на то да отпад на дивљој депонији привлачи разне животиње и угрожава њихову безбједност.
Из Одјељења за комуналну полицију тврде да су излазили на терен, али да нису затекли никога да нелегално одлаже отпад у Обилићеву.
"У више наврата постављана је трака упозорења о забрани одлагања отпада на парцели која се налази између улица Пионирска и Гаврила Принципа, а лицима која врше непрописно одлагање отпада и чији идентитет буде утврђен биће издати прекршајни налози", саопштили су из одјељења.
Према њиховим ријечима, ове године на подручју Бањалуке створено је око 28 дивљих депонија, а на неким локацијама су постављене и камере.
Мјештанин Обилићева Жељко Мандић рекао је да је више пута писао надлежнима, али без одговара. Он је навео да комунална полиција повремено постављала жуте траке упозорења, али да то није довољно.
"Након објављивања текста о спорној парцели нисам добио никакав одговор надлежних. Није било посебних промјена. Камера није постављена, а ако треба, могу и ја то урадити. Враћајући се касно кући нисам обраћао много пажње, али знам да траке није било с једне стране, према стадиону, јер тим путем водим дијете на тренинг", изјавио је Мандић.
Додао је да постављане траке није адекватно рјешење проблема који погађа становнике улица између којих се налази ова нелегална депонија.
"Треба уклонити 30 кубика материјала, а то што неко излази и лијепи траке није рјешење. Кад неко стално крши закон, не може се казнити само онда када га полиција затекне кад то ради", казао је овај мјештанин.
Жалио се и писао је граду, како каже, зато што му се депонија налази пред кућом и сматра да ће доћи до озбиљних проблема кад се ту скупи пуно животиња, које ни сад нису страна појава.
"Посао надлежних је да пронађу ко одлаже отпад, а понекад га одлажу и камионима. Не треба баш да ангажују два најбоља детектива да то ријеше", казао је Мандић.
Подсјећамо, саговорник је Градској управи послао захтјев за хитну интервенцију у којој је навео да несавјесни грађани одлажу различите врсте отпада. Додао је да то ствара ружну слику нашег града те угрожава здравље становника и представља опасност по околину.
"Упркос мојим ранијим обраћањима телефонским путем проблем није ријешен. Зато захтијевам од комуналне полиције и надлежних да хитно реагују, уклоне отпад и уведу трајне мјере контроле и санкционисања одговорних. Такође, молим да буде размотрено постављање физичких баријера или надзорних камера", написао је Мандић.
За "Глас" је након слања овог захтјева рекао да су на спорној парцели одложени шут, стари намјештај, душеци, остаци зимнице, као и остали биолошки отпад, попут остатака животиња.
"Одлажу све оно што не желе да ставе испред својих кућа. То привлачи бубашвабе, пацове и остале животиње које разносе отпад, што представља опасност по здравље људи. Угрожени су сви мјештани и дјеца која живе у близини", рекао је тада он и додао да је већински власник тог плаца град.
Рециклажно двориште
Кабасти отпад који габаритом или врстом не спада у мијешани комунални отпад из домаћинства, попут бијеле технике, намјештаја, метала, зеленог и грађевинског отпада могуће је бесплатно одложити у рециклажно двориште на Малти.
"Грађани то могу урадити радним даном од девет до 19 часова те суботом и недјељом од девет до 15 часова. Све додатне информације доступне су путем броја телефона: 066/875-207", саопштили су из Градске управе.
