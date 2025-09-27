Хитна и полиција под ротацијом код Кампуса у Бањалуци

Извор:
АТВ
27.09.2025
00:43
Коментари:0
Бањалучка полиција и Хитна помоћ интервенисали су у суботу нешто послије поноћи код Кампуса у Бањалуци
Разлог интервенције за сада није познат, али су на мјесту догађаја под ротацијом били по једно возило Хитне и полиције.
Такође, на мјесту догађаја је било окупљено и неколико грађана.
Осим тога, пред самим пјешачким прелазом између Акване и Кампуса стајао је један аутомобил.
Више детаља о интервенцији требало би да буде познато након што се огласе надлежне службе.
