Logo

Хитна и полиција под ротацијом код Кампуса у Бањалуци

Извор:

АТВ

27.09.2025

00:43

Коментари:

0
Хитна и полиција пред Кампусом
Фото: АТВ

Бањалучка полиција и Хитна помоћ интервенисали су у суботу нешто послије поноћи код Кампуса у Бањалуци

Разлог интервенције за сада није познат, али су на мјесту догађаја под ротацијом били по једно возило Хитне и полиције.

Такође, на мјесту догађаја је било окупљено и неколико грађана.

Осим тога, пред самим пјешачким прелазом између Акване и Кампуса стајао је један аутомобил.

Више детаља о интервенцији требало би да буде познато након што се огласе надлежне службе.

Подијели:

Тагови:

Бањалука

Kampus

Полиција

Хитна помоћ

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ове 4 врсте меса највише могу изазвати рак и срчане проблеме, а једу их сви

Здравље

Ове 4 врсте меса највише могу изазвати рак и срчане проблеме, а једу их сви

3 ч

0
BMW повлачи скоро 14.000 возила у Низоземској

Ауто-мото

BMW повлачи скоро 14.000 возила у Низоземској

3 ч

0
Малољетник напаствовао дјевојчицу, ево каква казна га очекује

Хроника

Малољетник напаствовао дјевојчицу, ево каква казна га очекује

3 ч

0
Цвијановић: Лагумџија је одметник од Устава, он не представља БиХ

БиХ

Цвијановић: Лагумџија је одметник од Устава, он не представља БиХ

3 ч

0

Више из рубрике

Бањалучани огорчени: Сеоски путеви бољи од ових у градским насељима, све је рупа на рупи

Бања Лука

Бањалучани огорчени: Сеоски путеви бољи од ових у градским насељима, све је рупа на рупи

7 ч

2
Бањалука: Најављен нови штрајк за сљедећу седмицу

Бања Лука

Бањалука: Најављен нови штрајк за сљедећу седмицу

8 ч

0
Bogoljub Zeljkovic Banjaluka

Бања Лука

Зељковић предложио нови план: Вријеме је за одговорне одлуке које отварају базен!

10 ч

0
Почело асфалтирање на магистралном путу Приједор-Бања Лука

Бања Лука

Почело асфалтирање на магистралном путу Приједор-Бања Лука

11 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

00

43

Хитна и полиција под ротацијом код Кампуса у Бањалуци

22

56

Ове 4 врсте меса највише могу изазвати рак и срчане проблеме, а једу их сви

22

45

BMW повлачи скоро 14.000 возила у Низоземској

22

40

Малољетник напаствовао дјевојчицу, ево каква казна га очекује

22

39

Цвијановић: Лагумџија је одметник од Устава, он не представља БиХ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner